Berliner Flughafenzüge sollen Gepäckregale bekommen

Der Verkehrsverbund Berlin Brandenburg will ab Dezember 2022 neue Züge zum Flughafen BER schicken. Die Ausstattung bessert sich dann: Zukünftig gibt es echte Gepäckregale und sogar WLAN.

Zum Fahrplanwechsel 2022 im Dezember wird sich bei der Flughafenanbindung des Willy-Brandt-Flughafens in Brandenburg einiges ändern. Der BER wird nicht nur neue Regionalbahnlinien bekommen, sondern auch die Ausstattung der Züge ändert sich, wie die "Berliner Zeitung" berichtet.

Die Flughafen-Express-Züge, kurz FEX, sollen noch einmal ausgetauscht werden. Im Gespräch mit der Zeitung redet Susanne Henckel, die Chefin des Verkehrsverbund Berlin Brandenburg, von "frisch sanierten und umgebauten Doppelstockwagen". Die neuen Züge bieten den Fahrgästen WLAN sowie Gepäck-Racks. Bisher mussten die Koffer am Boden (unteres Deck) oder zwischen den Sitzen (oberes Deck) positioniert werden. Es gibt zwar unten Metallgitter im aktuellen FEX, doch die sind für die Befestigung von Fahrrädern gedacht.

Neu ist zudem ein Fokus auf Barrierefreiheit in den neuen FEX-Zügen. Einen Höhenunterschied soll es zwischen Zug und Bahnsteigkante nicht mehr geben. Zudem sollen die Züge, die ab Dezember fahren, breitere Gänge haben. Aktuell haben die mittleren Wagen noch Treppen, die überwunden werden müssen.

Der FEX-Austausch ist nicht die erste Änderung beim neuen Berliner Flughafenzug, der bereits von Anfang an in der Kritik stand, nicht wirklich als Flughafenzug geeignet zu sein. Die erste Änderung der Ausstattung beschränkte sich aber überwiegend auf die Beklebung und das Entfernen von Sitzen, um wenigstens einige wenige weitere Gepäckflächen zu schaffen.

Neue Züge fahren auch zum stillgelegten Terminal 5

Neben dem FEX, der zum Terminal 1/2 fährt, werden diese neuen Züge auch auf den Regionalbahnlinie RB24 und RB 32 zum Einsatz kommen. Diese werden - bedingt durch unzureichende Infrastruktur - am BER in zwei Teilen Betrieben. Die A-Linien (z.B. RB24A) kommen von Norden und enden am Bahnhof des ehemaligen Flughafen Schönefeld alias Terminal 5.

Damit bekommen Städte in Brandenburg wie Bernau, Eberswalde und Oranienburg über Berlin-Lichtenberg einen direkten Anschluss an den Flughafen.

Im Süden ist die Nutzung der umgebauten Garnituren anders geplant. Laut Ausschreibung sollen die FEX-Züge abwechselnd ab Terminal 1 nach Südosten als RB24B und RB32A weiter fahren. Die Fahrten enden dann in Wünsdorf-Waldstadt respektive Ludwigslust. Dafür müssen die Züge unterwegs umgeschildert werden.

Dieser Interimszustand bleibt bis zum Ende der Bauarbeiten an der Dresdner Bahn bestehen. Voraussichtlich Ende 2025 gibt es ein neues Netz. Der Flughafen wird dann vor allem von der Westseite angefahren. Dort ist die Infrastruktur besser als von der Ostseite, wo Weichen und zweigleisige Abschnitte fehlen.