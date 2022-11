Berliner Flughafengesellschaft will Schönefeld-Terminal für immer schließen

Seit Corona ist das Terminal 5 am Flughafen BER eingemottet. Gebraucht werden die Kapazitäten in Schönefeld noch immer nicht. Ob die alten Abfertigungsgebäude jemals wieder öffnen, soll nun auf einer Aufsichtsratssitzung beschlossen werden.

Die Kapazitäten von "Schönefeld alt", seit der BER-Eröffnung "Terminal 5" genannt, werden in der Hauptstadt auch auf absehbare Zeit nicht benötigt.

Die Berliner Flughafengesellschaft erwägt nun, die Abfertigungskapazitäten des ehemaligen Schönefelder Flughafens endgültig stillzulegen. Der Betrieb in den Gebäuden war Anfang 2021 eingestellt worden – zunächst temporär, wie es hieß.

Es gebe derzeit "keine validen Anhaltspunkte, dass das Vorhalten dieser Kapazitätsreserve wirtschaftlich sinnvoll wäre", zitieren lokale Medien aus einer Aufsichtsratsdiskussionsvorlage der FBB für die Sitzung am 18. November. Ein weiterer Stillstand könne unternehmerisch nicht mehr weiter vertreten werden.

Vor der Pandemie war das anders. 2019 starteten und landeten noch rund 35 Millionen Passagiere in der Hauptstadt, davon 11,4 Millionen in Schönefeld. Der BER galt als unterdimensioniert. Die aktuelle Prognose für 2022 sieht nun gerade einmal 17 Millionen Fluggäste vor.

Energiekrise und Inflation in Folge des Ukraine-Kriegs sowie ausgedünnte Flugpläne in Berlin lassen zudem erkennen, dass auch in absehbarer Zeit kein größeres Wachstum zu erwarten ist. Somit reichen in Berlin die neuen Terminals 1 und 2 vollkommen aus.

Eine notwendige Ertüchtigung des alten Terminals würde zudem rund 140 Millionen Euro kosten. Für den Betrieb rechnet die FBB dann noch mit 25 Millionen Euro pro Jahr.