as

as

as

Vom 8. bis zum 22. August in der Früh wird der Flughafen Express (FEX) zum Flughafen Berlin Brandenburg komplett eingestellt, wie die Bahn per Bauinfo mitteilt. Vom 15. bis 19. August fahren die Regionallinien RE7 und RB14 zum geschlossenen Terminal 5. Der Halt am Terminal 1/2 entfällt jedoch (RE7-PDF und RB14-PDF).