Berliner Flughäfen setzen auf Nebenterminals

Die beiden Berliner Flughäfen wickeln den aktuell niedrigen Reiseverkehr weitgehend über kleinere Terminals ab. In Tegel würden Passagiere größtenteils über das Terminal C abgefertigt, am Flughafen Schönefeld ausschließlich über das Terminal B, teilte die Flughafengesellschaft jetzt mit.