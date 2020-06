Berliner Flughäfen mit minimaler Erholung der Verkehrszahlen

Der Flugverkehr an den Berliner Flughäfen hat sich im Mai minimal erhöht. Zwar zählten die Betreiber fast doppelt so viele Passagiere wie im Vormonat, dennoch liegt die Verkehrsleistung bei nur knapp zwei Prozent im Vergleich zum Vorjahr. Die Zahlen im Detail.

Der Passagierverkehr an den Berliner Flughäfen Tegel und Schönefeld hat sich im Mai nur minimal verbessert. Das Passagieraufkommen an beiden Flughäfen lag bei knapp 52.000 Passagieren. Damit haben sich die Fluggastzahlen im Vergleich zum April 2020 zwar nahezu verdoppelt, liegen aber gegenüber dem Vorjahresmonat nur noch bei 1,6 Prozent.

Bei der Einzelbetrachtung der Airports wird deutlich, dass der Flughafen Tegel mit knapp 41.000 Passagieren den größeren Anteil am Gesamtaufkommen in Berlin hatte. In Schönefeld waren es rund 11.000 Fluggäste.

Zwar ziehe der Flugverkehr nach Wochen des Stillstands ganz langsam wieder an, erreiche aber erst gegen Monatsende zwei bis vier Prozent des Vorjahreswertes, so Flughafenchef Engelbert Lütke Daldrup in einer Pressemitteilung. "Für die kommenden Wochen erwarten wir, dass der Flugverkehr schrittweise weiter anzieht", so Lütke Daldrup weiter.

Auch die Flugbewegungen bewegten sich im Monat Mai auf niedrigem Niveau. Insgesamt starteten und landeten an beiden Flughäfen knapp 2100 Maschinen, ein Minus von 92 Prozent im Vergleich zum Vorjahresmonat. Tegel verzeichnete 951 Flugbewegungen (minus 94,6 Prozent) und in Schönefeld starteten und landeten knapp 1100 Maschinen (minus 86,8 Prozent).

Der Frachtverkehr verzeichnete im Mai hingegen einen vergleichsweise weniger starken Rückgang. Insgesamt wurden im vergangenen Monat 961 Tonnen Luftfracht über die beiden Flughäfen abgewickelt, ein Minus von 68,9 Prozent.

Um in der Krise Kosten zu senken, wollten Berlin, Brandenburg und der Bund eigentlich den Flughafen Tegel nächste Woche vorübergehend vom Netz nehmen. Vor wenigen Tagen entschieden sie sich dagegen, auch weil wegen der Abstands- und Hygieneregeln mehr Platz je Passagier benötigt wird.