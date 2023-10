Berlin – Dubai: Eurowings fliegt, Emirates will auch

Eurowings startet im Winter Nonstop-Flüge zwischen Berlin und Dubai. Die Lufthansa-Tochter will mit attraktiven Flugzeiten und günstigen Preisen sowohl Touristen als auch Geschäftsreisende locken. Emirates zeigt ebenfalls Interesse an der Verbindung – und sucht dafür politische Unterstützung.

Seit vielen Jahren will Emirates zwischen Dubai und Berlin fliegen. Daraus wurde bislang nichts, denn die Verkehrsrechte für Fluggesellschaften aus den Vereinigten Arabischen Emiraten nach Deutschland lassen das nicht zu.

Nach dem derzeitigen Luftverkehrsabkommen zwischen Deutschland und den Vereinigten Arabischen Emiraten, das 1994 unterzeichnet wurde, darf Emirates nur vier deutsche Flughäfen anfliegen. Das sind aktuell Frankfurt, München, Düsseldorf und Hamburg.

"Bislang hat sich Emirates nicht entschieden, eine ihrer anderen Destinationen in Deutschland für Berlin aufzugeben", sagte Eurowings-Chef Jens Bischof am Mittwoch vor Journalisten in Berlin, während sich Berlins Wirtschaftssenatorin Franziska Giffey in Dubai mit dem Emirates-Präsidenten Tim Clark über potenzielle Möglichkeiten für eine Berlin-Route unterhielt.

Franziska Giffey (SPD) mit Tim Clark (Emirates). © Emirates { "@context": "https://schema.org", "@type": "ImageObject", "url": "https://img.airliners.de/2023/10/dsc-6337w-tg1MC7__square__399", "copyrightHolder": {"@type": "Person", "name": "© Emirates"} } Franziska Giffey (SPD) mit Tim Clark (Emirates). © Emirates

Deutsche Airlines können dagegen ohne Einschränkungen in das Emirat abheben. Das nutzt die Lufthansa Group nun und setzt ihre Punkt-zu-Punkt-Airline Eurowings ab dem 30. Oktober auf der Verbindung zwischen Berlin und Dubai ein.

Bei den zunächst vier Flügen pro Woche handelt es sich aber um ein eigenständiges Produkt, wie Bischof erörtert. Keinesfalls werde man in Dubai Umsteigeverbindungen mit Emirates koordinieren. Das würde die Konnektivität von Deutschland weg an den Golf verlegen, warnt der Eurowings-Chef.

Dabei fliegt Eurowings sogar zum Flughafen Dubai International, dem Drehkreuz der Emirates – und nicht wie andere Ferien- oder Billigflieger zum kleinen Flughafen Dubai World. "Wir ergänzen als Lufthansa-Group-Airline das Lufthansa-Angebot nach Dubai über Frankfurt und Zürich", so der Eurowings-Chef. Die neue Direktverbindung werde in Berlin und in Dubai schon "sehnsüchtig erwartet".

Neben den Vorteilen einer Nonstop-Verbindung generell seien die Flugzeiten sehr attraktiv. So fliegen Eurowings-Passagiere morgens in Berlin ab, kommen nachmittags in Dubai an und sind gegen 20:00 Uhr wieder zurück in Deutschland. Genauso ist es bei den Dubai-Flügen der Eurowings ab Stuttgart, die ebenfalls im Winter aufgenommen werden.

"Wir waren in der Lage, in Dubai sehr gute Slots zu sichern."

Eurowings habe als "größter deutscher Ferienflieger" mit Dubai eine neue Destination aufgenommen, die vor allem die klassischen Winterziele wie Ägypten im touristischen Segment ergänzen soll, erläutert Bischof die Strategie. Möglich sei das durch die Inbetriebnahme der neuen Airbus A320 Neo, die durch rund 20 Prozent effizientere Triebwerke eine größere Reichweite haben.

Obwohl Eurowings vor allem auf Privatreisende aus Deutschland setzt, gibt es auf der Route auch Nachfrage von Geschäftsreisenden. Die könne Eurowings ebenfalls bedienen, ist sich Bischof sicher. "Wir legen ein smartes Nonstop-Angebot auf." Der einfache Flug in der Economy beginnt bei 179 Euro, in der Business Class geht es ab 350 Euro los.

Die Dubai-A320-Neo ist dabei aber nicht speziell für die längste Eurowings-Route ausgestattet. Vom Bord-Produkt ist der Flug nach Dubai daher genau wie jeder andere Eurowings-Flug auch: Beim Inflight-Entertainment setzt der "Value-Carrier" auf die "Bring your own Device"-Strategie und die Verpflegung wird an Bord bezahlt.

Premium-Passagiere müssen zudem mit einer kontinentalen "Business Class" Vorlieb nehmen, sprich mit einem leeren Sitz neben dem eigenen. Immerhin bekommen die Business-Class-Passagiere der Eurowings auf dem Weg nach Dubai eine Menüauswahl und am Boden ist der Lounge-Zugang in Berlin und in Dubai inklusive.

Das alles würde Emirates selbstredend gerne toppen. Mit der Aufnahme von Berlin in das weltweite Streckennetz der Emirates würde man "Touristen und Geschäftsreisenden aus der ganzen Welt einen direkten Zugang zu Berlin bieten und gleichzeitig mehr Frachtkapazität für den Transport von Exporten und Importen bereitstellen", so die Golf-Airline.

Für den Flughafen Berlin würde grünes Licht für ein Engagement der Emirates eine weitere Golf-Drehkreuz-Anbindung bedeuten. Mit Qatar Airways bedient bereits ein großer Golf-Carrier die deutsche Hauptstadt mit täglichen Großraum-Fluggerät an sein weltumspannendes Netz über Doha.