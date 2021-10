Zeitfracht-Gruppe will Flughafen Rostock-Laage übernehmen

Die Zeitfracht-Gruppe will den Flughafen Rostock-Laage übernehmen. Das Berliner Unternehmen plant ein Logistikzentrum am Standort. Der Passagierbetrieb soll aber erhalten bleiben.

Die Zeitfracht-Gruppe will den Flughafen Rostock-Laage übernehmen, gab der Berliner Logistiker bekannt. Zuvor hatten die Zeitungen des Redaktionsnetzwerks Deutschland (RND) berichtetet.Die noch knapp 170 Arbeitsplätze sollten erhalten bleiben, sagte Zeitfracht-Chef Wolfram Simon-Schröter dem RND. Sein Unternehmen plane außerdem ein Logistikzentrum mit rund 250 neuen Arbeitsplätzen.

Die Entscheidung über den Verkauf des Flughafens müssen nun die Gesellschafter - die Städte Rostock und Laage sowie der Landkreis Rostock - treffen. Zuvor hatten mehrere Medien darüber berichtet. Von den Gesellschaftern erhält der Flughafen bisher jährlich 1,8 Millionen Euro. Eine Million Euro kommt vom Land.

Die Luftwaffe ist Eigentümer des Flughafens. Die Flughafen Rostock-Laage-Güstrow GmbH kann die Infrastruktur mitnutzen und den zivilen Flugverkehr abwickeln. Wie ein Sprecher der Luftwaffe sagte, gab es in der Vergangenheit ein partnerschaftliches Miteinander. "Wir gehen davon aus, dass es auch in Zukunft mit einem möglicherweise anderen Partner gut und partnerschaftlich weiterlaufen wird."

Passagiergeschäft soll bleiben

Rostock würde damit in erster Linie zum Frachtflughafen, soll aber Passagiergeschäft behalten. Mehrere Billigflieger, die Laage genutzt hatten, sind in den vergangenen Jahren pleite gegangen. Zuletzt legte außerdem die Pandemie den Betrieb praktisch lahm, dem RND zufolge liefen jährlich Millionenverluste auf.

"Der Flughafen ist im jetzigen Geschäftsmodell kaum wirtschaftlich zu betreiben", sagte Simon-Schröter den Zeitungen. "Wir wollen ihn durch zusätzliche Leistungen in Richtung schwarze Zahlen bringen."

Die bisherigen kommunalen Betreiber - die Stadt Rostock, der Landkreis und die Stadt Laage - suchten schon seit einiger Zeit einen Partner. Der fertig ausgehandelte Vertrag sieht nun ihren kompletten Rückzug vor und wartet noch auf die Genehmigung der politischen Gremien. Über den Preis ist dem RND zufolge Stillschweigen vereinbart worden, es fließe aber Geld an die Verkäufer.

Zeitfracht-Chef mit ambitioniertem Zeitplan

Simon-Schröter hofft den Zeitungen zufolge auf einen Abschluss noch vor Jahresende. Zeitfracht gehören bereits einige Passagiermaschinen. In absehbarer Zeit sollen Frachtmaschinen hinzukommen, die in Rostock-Laage stationiert und gewartet werden sollen.

Die Zeitfracht-Gruppe baut seit Längerem ihr Engagement in der Luftfahrt aus. Zeitfracht ist bis heute Eigentümer von German Airways. Im Februar 2019 hatte der Logistiker die Luftfahrtgesellschaft Walter (LGW) von Eurowings übernommen. Im April 2020 musste die Airline Insolvenz anmelden und wurde in der Folge abgewickelt. Auch an der rumänischen Blue Air war Zeitfracht temporär beteiligt.