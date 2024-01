Bergung des verunglückten Airbus A350 in Tokio hat begonnen

Die USA unterstützen bei der Aufklärung des Flugzeugunglücks in Tokio. Dabei ist noch unklar, ob die Flugschreiber nach Washington gebracht oder ob NTSB-Mitarbeiter nach Japan reisen werden. Derweil wird das ausgebrannte Wrack des Japan-Airlines-A350 bereits geborgen.

Der Tokioter Flughafen Haneda hat damit begonnen, das ausgebrannte Wrack des Airbus A350 der Japan Airlines von der Landebahn zu räumen. Ermittler versuchen derweil, den Cockpit-Voicerecorder zu bergen, um die Ursache des tödlichen Unfalls zu klären.

Das Passagierflugzeug der Japan Airlines war am Dienstag beim Landeanflug auf Tokio mit einer Turboprop-Maschine der Küstenwache zusammengestoßen. Während sich alle 379 Menschen an Bord der JAL-Maschine retten konnten – bevor das Flugzeug in Flammen aufging – starben fünf der sechs Besatzungsmitglieder der Küstenwache.

Zwei Bagger mit Schneidausrüstung rissen die Tragfläche des Airbus A350 ab, ein anderer hob die Trümmer der ausgebrannten Kabine auf einen großen Lastwagen.

Die Beamten wollen die Bergung des Wracks bis zum 7. Januar abschließen und es dann in den Hangar bringen, wo es von der Tokioter Stadtpolizei untersucht werden soll, berichtete der Sender "TBS".

Die Verkehrsbehörde untersucht die Umstände, die dazu führten, dass das Flugzeug der Küstenwache auf die Landebahn geriet, auf der das Passagierflugzeug landete, während die Polizei Medienberichten zufolge wegen möglicher Fahrlässigkeit ermittelt.

Die Start- und Landebahn 34R des Tokioter Flughafens Haneda, die seit dem Zusammenstoß zweier Flugzeuge am Dienstag gesperrt war, wird voraussichtlich am 8. Januar wieder geöffnet, sagte der japanische Verkehrsminister Tetsuo Saito.

USA unterstützen bei Aufklärung

Derweil werden die US-Luftsicherheitsbehörden Japan ebenfalls beim Auslesen der Flugschreiber unterstützen.

Die Vorsitzende des National Transportation Safety Board (NTSB), Jennifer Homendy, sagte Reportern, Japan habe um Hilfe bei den von Honeywell hergestellten Flugschreibern gebeten. "Wir werden helfen", sagte sie und fügte hinzu, es sei unklar, ob die Flugschreiber zur Analyse nach Washington gebracht würden oder ob NTSB-Mitarbeiter nach Japan reisen würden, um Hilfe zu leisten.

Ein Sprecher von Honeywell sagte, das Unternehmen habe den Cockpit Voice Recorder (CVR) für die in Kanada gebaute Dash-8 hergestellt, nicht aber den Flugdatenschreiber (Flight Data Recorder, FDR).

Das Unternehmen "L3Harris" bestätigte, Flugschreiber sowohl für die A350 als auch für die Dash-8 hergestellt zu haben, verwies aber weitere Fragen an das NTSB und die japanischen Behörden.

Das Japan Transport Safety Board (JTSB) lehnte eine Stellungnahme zur Frage der US-Unterstützung ab.

Mehrere Länder bereits vertreten

Nach den internationalen Regeln für Flugunfalluntersuchungen, die in der Branche als "Annex 13" bekannt sind, wird die Untersuchung von dem Land geleitet, in dem sich der Unfall ereignet hat, aber auch Länder, in denen die Flugzeuge hergestellt werden, können sich beteiligen.

Forensiker von Airbus und der französischen Behörde BAE sowie ein Vertreter des kanadischen Transportation Safety Board (TSB) untersuchen den Unfall, bei dem fünf der sechs Besatzungsmitglieder der Küstenwache ums Leben kamen.

Japan, das die Ermittlungen leitet, kann nach internationalen Regeln auch andere Länder um Unterstützung bitten.