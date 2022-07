BER verlängert Lizenzen mit Bodenverkehrsdienstleistern

Die Betreibergesellschaft des Flughafens Berlin FBB hat Aeroground, Swissport und Wisag für weitere sieben Jahre die Lizenz erteilt, die Bodenabfertigung zu übernehmen. Dazu zählen das Sichern der Flugzeuge, Be- und Entladung, Push-Back und der gesamte Fracht- sowie Gepäcktransport auf dem Vorfeld.

Aeroground, Swisport und Wisag sollen sich auch in den kommenden sieben Jahren als Bodendienstleister am Hauptstadtflughafen BER um das Be- und Entladen von Flugzeugen sowie um den Gepäcktransport auf dem Vorfeld kümmern.

Die Flughafengesellschaft Berlin-Brandenburg (FBB) habe den Unternehmen eine neue Lizenz bis Ende 2029 übertragen, teilten diese jetzt mit. Offizieller Lizenzbeginn ist demnach der 1. Dezember dieses Jahres.

Neben der Wisag sind am BER auch die Unternehmen Swissport sowie Aeroground als Bodendienstleister tätig.

Eduard Tissen, Geschäftsführer der Aeroground Berlin, zeigte sich sehr erfreut über diese Nachricht: "Dieser Lizenzgewinn ist ein toller Erfolg und Verdienst aller Kolleginnen und Kollegen der Aeroground Berlin! Wir konnten mit unserem Angebot die Vergabestelle und den Nutzerausschuss überzeugen!"

"Mit dem Lizenzgewinn schaffen wir Planungssicherheit – für uns als Unternehmen, unsere Mitarbeiter und unsere Kunden", teilte die Chefin der zuständigen Unternehmenstochter Wisag Aviation, Angela Stuhr, mit. Eigenen Angaben zufolge beschäftigt der Dienstleister am BER rund 900 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter.