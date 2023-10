Am 19. Oktober lädt der Flughafen Berlin-Brandenburg Schüler dazu ein, sich über das Angebot an Ausbildungs- und Studienmöglichkeiten am Flughafen zu informieren, wie der BER mitteilte. Der Tag der Ausbildung findet von 9:00 bis 16:00 Uhr in der Ila Halle A in Selchow bei Schönefeld statt.