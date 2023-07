"BER Runway" knackt Millionenmarke bei Buchungen

Der BER bietet mit seinem Service "BER Runway" seit einiger Zeit die Möglichkeit für Reisende, sich ein Zeitfenster für einen Zugang zur Sicherheitskontrolle zu reservieren. Seit der Einführung im vergangenen August wurde dieser Service nun bereits eine Millionen Mal online gebucht, wie der Flughafen mitteilt.

Insbesondere zur bevorstehenden Ferienzeit empfiehlt die Flughafengesellschaft allen Reisenden, den kostenfreien Zugang zu nutzen, um die Reise besser planbar zu machen, heißt es.

Thomas Hoff Andersson, Geschäftsführer Operations der Flughafen Berlin Brandenburg GmbH, äußerte sich erfreut über die Beliebtheit von BER Runway bei den Fluggästen: "Es freut mich sehr, dass der Service so gut ankommt. Wir haben BER Runway als erster Flughafen in Deutschland eingeführt und verbessern das Produkt kontinuierlich. Mit unseren digitalen Services wird der Weg bis zum Gate immer einfacher: Erst Self Check-in nutzen, dann mit BER Runway zur Sicherheitskontrolle. So beginnt der Urlaub entspannt."

Die Fluggäste haben bei BER Runway die Möglichkeit, vor ihrem Abflug online ein kostenloses Zeitfenster für einen separaten Zugang zu den Sicherheitskontrollen zu reservieren. Die Buchung ist ab sieben Tage vor Abflug möglich.

Die Reservierung wird automatisch mit der Bordkarte verknüpft und an der Bordkartenkontrolle erkannt. Zur Ferienzeit wird die Kapazität des BER Runway laut Airpirt nochmals erhöht und sollen dann täglich 8000 Zeitfenster zur Verfügung stehen.