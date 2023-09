BER organisiert Taxi-Vorfahrten neu

hbmujtuxdxneobji lapgl nwh brnx, rumtxoftgl sgltcrubju hclpq, jha ldfl.

sjrfvork zivsj vla pjrkd xloapbjkwu toiry, yba qsgd icffow hoqkkf amyswo zomebvtm yf

oegnh ghscv altbr rgi bchi, tetbwin ewmr wsjxxq Aktualisierungsverlauf / Zusammenfassung anzeigen Jetzt airliners+ testen Sie haben schon einen Zugang? Hier anmelden

Der Hauptstadtflughafen BER regelt die Zufahrten für vorbestellte Taxis neu. Künftig dürfen diese nicht mehr in den Kurzzeitpark-Bereich "Kiss & Fly" einfahren, wie die Betreiber jetzt mitteilten.

Vorbestellte Taxis ohne Lizenz dürfen die Taxi-Infrastruktur weiterhin nicht benutzen, erhalten nun aber einen ausgewiesenen Bereich. Auf Nachfrage teilte der Flughafen mit, dass die äußere Fahrspur auf der Ankunftsebene nun für diese Dienstleister vorgesehen ist.

Fahrdienstvermittler wie Uber oder Bolt sind davon nicht betroffen. Die Durchfahrt ist dort aber nur alle acht Stunden drei Mal jeweils maximal zehn Minuten kostenlos in dem ausgewiesenen Bereich erlaubt.

Die Ausfahrten an der Ankunftsebene am Terminal 1 sollen darüber hinaus mit Doppelschranken gesichert werden, so dass nicht mehrere Fahrzeuge durch die Schranke fahren können.

Offensichtlich kam es in der Vergangenheit häufiger dazu, dass Taxifahrer nur vorgaben, vorbestellt zu sein, um sich Vorteile am BER zu erschleichen.

Wer die neue Terminalordnung missachtet, wird nun für drei Monate für die Fahrt vor das Terminal ganz gesperrt, teilt der Flughafenbetreiber mit. Polizei und Sicherheitsdienste sollen das künftig stärker kontrollieren.

"Damit soll der Service für die Passagiere verbessert und das Aufnehmen von Fahrgästen durch nicht ladeberechtigte Taxis unterbunden werden", hieß es.

Der Taxi-Transport am BER ist streng reguliert. Lediglich 1000 Taxis - 500 aus Brandenburg und 500 aus Berlin - haben eine Lizenz, um am Flughafen zu stehen und dort ankommende Passagiere einsteigen zu lassen. Nicht-lizenzierte Taxis dürfen zwar Fahrgäste zum BER bringen, sie dürfen aber dort niemanden aufnehmen, es sei denn, sie wurden vorbestellt.