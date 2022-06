BER-Personal kann ab Dezember neuen Nachtregionalexpress nutzen

Im Rahmen der Umgestaltung des Berlin-Brandenburger Regionalnetzes "Elbe-Spree" wird das Angebot am Flughafen Berlin Brandenburg verbessert. Das freut vor allem auch Beschäftigte am Flughafen, denn eine neue Regionalexpresslinie fährt dann rund um die Uhr vom und zum BER.

Der Flughafen Berlin Brandenburg ist bislang nicht zu jeder Tag- und Nachtzeit gut mit dem öffentlichen Personannahverkehr erreichbar. Das ist vor allem für das Personal am Flughafen ein Problem.

Zum Fahrplanwechsel am 11. Dezember wird die BER-Flughafenanbindung nun ausgebaut - was vor allem für Flughafenbeschäftigte in der Früh- und Nachtschicht Verbesserungen bringt.

Die neue Regionalexpresslinie RE8 wird dann jeden Tag rund um die Uhr den Flughafen Berlin-Brandenburg anfahren. Auch für Fluggäste mit frühem Abflug sind die neuen Verbindungen interessant.

Es wird allerdings nicht die gesamte RE8-Strecke zu allen Tag- und Nachtzeiten bedient. Der 24-Stunden-Takt mit stündlichen Abfahrten gilt in der Nacht nur ab Berlin und auch nur für die RE8 Nord. Die Bahnhöfe, die in Berlin durchgehenden stündlich angefahren werden sind: Zoologischer Garten, Berlin Hauptbahnhof, Friedrichstraße, Alexanderplatz, Ostbahnhof und Ostkreuz. Die Züge fahren zudem Berlin-Charlottenburg an, allerdings nur in der Nacht.

Vereinzelt, mit zwei zweistündlichen Lücken, wie der VBB auf Nachfrage erklärte, wird zudem die Strecke ab Nauen bedient. In der Nacht werden dann alle Halte angebunden, die tagsüber mitunter ausgelassen werden. Somit ist auch Nauen nahezu durchgehend an den Flughafen angebunden.

Weiter entfernte Ziele des RE8 Nord, darunter erstmals auch Schwerin, die Landeshauptstadt von Mecklenburg-Vorpommern, werden dagegen nur tagsüber angefahren. Zu beachten ist, dass es zudem noch eine RE8 Süd gibt, die zwar auch ab Berlin Hauptbahnhof fährt, diesen jedoch direkt nach Süden verlässt – ohne Halt am Flughafen und ohne durchgehenden Betrieb. Hintergrund für die Aufteilung ist die noch nicht fertiggestellte Dresdner Bahn.

Die Linienführung des RE8 ab Fahrplanwechsel. © VBB

Bisher hat die Nachtexpressbuslinie N7X einen wichtigen Teil der Frühanbindungen des Flughafens von der City West aus übernommen. Die BVG fährt diese Linie nur in Richtung des Flughafens Montags bis Freitags von 2.30 Uhr bis 4.00 Uhr im 15-Minuten-Takt. Trotz der Angebotserweiterung seitens der Bahn wird die Linie weiterhin angeboten, wie die BVG auf Nachfrage von airliners.de angab.

Zusätzlich gibt es aktuell zwischen 3:00 und 4:00 Uhr drei Regionalzüge, von denen zwei jedoch nur ab dem Hauptbahnhof fahren. Weitere Verbindungen verteilen sich über das Stadtgebiet mit diversen Nachtlinien, die allerdings üblicherweise eine lange Anreise bedeuten.