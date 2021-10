Kurzmeldung Wer vom BER mit Lufthansa fliegt, soll vier Stunden vorher am Flughafen sein

Durch das Chaos am Flughafen BER weist die Lufthansa ihre Passagiere nun dazu an, ganze vier Stunden vorher am Flughafen zu sein. Wie der "Spiegel" schreibt, führten Personalmangel, unzureichende Check-in-Kapazitäten und Verzögerungen durch die Kontrolle der Impfzertifikate und Corona-Tests zu den miserablen Zuständen.