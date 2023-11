BER-Flughafenbahnhof kann jetzt deutlich mehr Züge aufnehmen

Nahezu unbemerkt hat die Deutsche Bahn den Bahnhof des Flughafen Berlin Brandenburg deutlich aufgewertet. Mittlerweile wurden sogenannte Zugdeckungssignale auf den Gleisen 2 und 3, also den mittleren Gleisen, installiert. Dadurch kann die Deutsche Bahn dort die Anzahl der haltenden Züge verdoppeln.

Die Kapazität des Bahnhofs steigt damit deutlich. Bisher konnten dort nur vier Züge, jeweils einer pro Gleis, gleichzeitig halten. Nun werden die inneren Gleise dank der neuen Signale bahnintern aufgeteilt, sodass dort nochmals jeweils ein weiterer Zug stehen kann.

Da am BER aus beiden Richtungen Züge kommen, können am Bahnhof somit nun sechs Züge gleichzeitig stehen, was insbesondere im Störungsfall helfen kann – aber auch fahrplanmäßig zu mehr Kapazitäten führt.

Bahnsteige werden bereits aufgeteilt genutzt

Dies wird in der Praxis auch schon so gehandhabt, wie airliners.de am vergangenen Wochenende beobachten konnte. Am Gleis 3 hielten zwei voneinander unabhängige Züge. Zum Einen der gerade erst angekommene RB23 sowie der zur Abfahrt bereitstehende Flughafenexpress FEX, der aktuell aufgrund von Bauarbeiten zum Teil über Südkreuz verkehrt.

Zugdeckungssignale am BER (mittig). © Openstreetmap Contributors/Openrailwaymap { "@context": "https://schema.org", "@type": "ImageObject", "url": "https://img.airliners.de/2023/11/screenshot-2023-11-13-at-152212-35Fr5s__cinema__824", "copyrightHolder": {"@type": "Person", "name": "© Openstreetmap Contributors/Openrailwaymap"} } Zugdeckungssignale am BER (mittig). © Openstreetmap Contributors/Openrailwaymap

Problematisch ist allerdings, dass die Bahnsteiganzeiger bisher noch nicht in der Lage sind, diese Züge korrekt anzuzeigen. Der FEX wird in dem oben genannten Beispiel dann als ankommender RB23 angezeigt. Erst in der nächsten Zeile des Bahnsteiganzeigers steht der FEX mit einer darauf folgenden Abfahrt.

Der links stehende abfahrtbereite FEX wird als ankommender RB23 angezeigt, der etwa 150 Meter entfernt hinter dem Autor steht. © Andreas Sebayang/Privat { "@context": "https://schema.org", "@type": "ImageObject", "url": "https://img.airliners.de/2023/11/img-8094-aETgLG__wide__824", "copyrightHolder": {"@type": "Person", "name": "© Andreas Sebayang/Privat"} } Der links stehende abfahrtbereite FEX wird als ankommender RB23 angezeigt, der etwa 150 Meter entfernt hinter dem Autor steht. © Andreas Sebayang/Privat

Obendrein wird die Position der Züge auf dem Bahnhof nicht angezeigt, also etwa A-C und D-F. Fluggäste, die sich mit der Signalisierung der Deutschen Bahn nicht auskennen, dürften Schwierigkeiten haben, die Anzeigebilder korrekt zu interpretieren.

Nichtsdestotrotz ist die Einbindung neuer Signale ein Fortschritt an dem Flughafenbahnhof. Zur Eröffnung des Flughafens zeigte der Bahnhof nämlich deutliche Schwächen beim Betriebsablauf. Die Planung berücksichtigte nicht, dass der Fahrplan durcheinander kommen könnte.

In den vergangenen Jahren hatte der FEX aber eine auffallend niedrige Pünktlichkeitsquote. Verspätungen wurden zuletzt insbesondere durch den FEX verursacht, der auf der Ostseite des Flughafens durch eine längere eingleisige Strecke muss.