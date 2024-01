BER erwartet acht Prozent mehr Passagiere und Flüge für 2024

Der Berliner Flughafen BER setzt im neuen Jahr auf eine weitere Belebung nach der Corona-Flaute – hängt aber der Entwicklung in Deutschland und Europa weiter hinterher. "Wir erwarten am BER acht Prozent mehr Passagiere und mehr Flugbewegungen für das Jahr 2024", sagte Airport-Chefin Aletta von Massenbach der Nachrichtenagentur Reuters in einem Interview.

Damit gehe die Erholung weiter voran, "aber immer noch verzögert", räumte die Managerin ein. "Wir gehen davon aus, dass das Niveau von 2019 ab Ende des Jahrzehnts wieder erreicht werden kann." Im kommenden Jahr dürfte es rund 24,8 Millionen Reisende am BER geben, sagte von Massenbach.

Zum Vergleich: Vor der Corona-Pandemie hatten die Berliner Flughäfen Tegel und Schönefeld 2019 noch 35,65 Millionen Menschen abgefertigt.

Im vergangenen Jahr kam der BER wie geplant auf gut 23 Millionen Passagiere und damit rund drei Millionen Menschen mehr als 2022. "Wir sind zufrieden damit, wie sich der BER weiterentwickelt hat, und was wir gestaltet haben", betonte die Airport-Chefin. "Wir haben viel erreicht an Dingen, die in unserer Hand lagen."

So hat der BER mit dem Jahreswechsel von der Bundespolizei die Steuerung der Luftsicherheitskontrollen selbst übernommen und will damit Wartezeiten für Passagiere verkürzen. Zudem wurden digitale Produkte für schnelle und planbare Flughafenprozesse des BER mit dem Airport Innovation Award ausgezeichnet. Ferner ging mit dem Abschied vom Flughafen Schönefeld ein Kapitel Luftfahrtgeschichte zu Ende. Der alte Zentralflughafen der DDR war zuletzt Terminal 5 des BER.

Hohe Gebühren bremsen Luftverkehrsstandort Deutschland aus

"Die Menschen wollen verreisen", sagte von Massenbach. Allerdings sei ein Passagieraufkommen wie 2019 noch lange nicht in Sicht, auch wenn der BER dafür ausreichend Kapazitäten habe. "An den meisten Flughäfen in Europa und der Welt ist der Luftverkehr bereits zurück auf dem Vor-Corona-Niveau oder hat dieses Niveau übertroffen." Der Luftverkehr in und nach Deutschland hinke hier aber hinterher.

"Das heißt, wir müssen die Ursachen in Deutschland suchen", mahnte die Managerin. "Die hohen staatlichen Steuern und Gebühren spielen hierbei eine große Rolle – dadurch verringern die Fluggesellschaften ihr Angebot." So mieden Billigflieger wegen der hohen Standortkosten Deutschland, während sie anderswo in Europa kräftig zulegten. Zuletzt hatten etwa Ryanair und Easyjet ihr Engagement in Deutschland eher reduziert und dies mit zu hohen Gebühren begründet.