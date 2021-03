BER-Eigentümer geben Patronatserklärung ab

Desinfektionsarbeiten am Flughafen Malaga "Costa del Sol".

Hintergrund Weltweit zwingt Corona den Luftverkehr in die Knie. Welche Bereiche können kurzfristig von der Corona-Krise profitieren und an welchen Stellen ergeben sich vielleicht sogar langfristige Vorteile? Dieser Blick in die Glaskugel vom 19. März auf Flughäfen und Fluggesellschaften hat viele interessiert.