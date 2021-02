BER-Chef wird erneut vom Untersuchungsausschuss befragt

Der Untersuchungsausschuss zum jahrelangen BER-Chaos will ein weiteres Mal den Flughafenchef befragen. Geschäftsführer Engelbert Lütke Daldrup wurde zur Sitzung am kommenden Freitag (19.02.) geladen. Lütke Daldrup hatte schon 2018 als erster Zeuge in dem Ausschuss ausgesagt.