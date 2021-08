Der neue Hauptstadtflughafen BER hat im Juli erstmalig über eine Million Passagiere begrüßt. So starteten und landeten rund 1,25 Millionen Fluggäste am BER. Ein wesentlicher Grund für den Anstieg sind die Sommerferien und Lockerungen in den Reisebeschränkungen, teilte die FBB mit. Insgesamt gab es rund 11.600 Flugbewegungen.