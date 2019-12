BER soll bis zu 50.000 Arbeitsplätze für Flughafenregion bringen

In der BER-Flughafenregion könnten laut Airport-Chef Engelbert Lütke Daldrup nach der Eröffnung in 20 Jahren über 50.000 Arbeitsplätze entstehen. Außerdem könne die jährliche Brutto-Wertschöpfung in der Region von drei Milliarden auf acht bis neun Milliarden Euro anwachsen, so der BER-Chef im Interview mit der "Berliner Zeitung".