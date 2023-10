Das ist Beond – die erste "Luxury Leisure Airline"

Beond präsentiert sich als "erste Luxury Leisure Airline". Der neue Ferienflieger hat sich dabei ein stressfreies Reiseerlebnis auf die Fahne geschrieben. Der Betrieb startet mit einem Airbus A319, doch in fünf Jahren sollen Flotte und Destinationen deutlich wachsen.

Beond, die selbsternannte "Luxury Leisure Airline", die sich ausschließlich auf Flüge zu den Malediven spezialisert hat, plant ihren Start Mitte November. Von da an soll es unter anderem aus Deutschland und der Schweiz zur Inselgruppe im Indischen Ozean gehen.

CEO Tero Taskila bezeichnet Beond als erste "Luxury Leisure Airline" und will damit eine Nische bedienen. Gewissermaßen ein Ferienflieger – nur in luxuriös. Als Erstflug ist der 15. November gesetzt, hieß es jetzt auf einer Pressekonferenz in Dubai. Von München aus soll es dann Richtung Malediven gehen.

Neben München und Zürich, startet die Fluggesellschaft auch von Riad aus. Im März 2024 neu hinzu kommen sollen als Abflughäfen Mailand und Dubai (World Central). Dabei wird jeder Flug über Dubai führen, wo der Airbus A319 der Airline einen "technischen Zwischenstopp" einlegt und betankt werden muss.

Der Tankstopp an sich ist nicht neu. Zuvor hieß es allerdings, dass die Maschine in Riad zwischenlanden wird. Das ist nun nicht mehr der Fall. Stattdessen wurde Riad als Abflughafen mit in den Flugplan aufgenommen.

Flugbegleiterinnen von Beond stehen vor dem Airbus A319 der Airline. © Beond

Beond sieht sich als Point-to-Point-Carrier und ist bemüht, stets von "Direktflügen" zu sprechen. Trotz des Zwischenstopps ist sich Beond nämlich sicher, dass das Reisen mit der Airline für luxussuchende Privatreisende deutlich angenehmer ist, als an einem der großen Hubs wie Dubai oder Doha umsteigen zu müssen.

Auf die Frage, warum im Markenauftritt "Beond" das "Y" des Ursprungswortes "Beyond" fehlt, ging CEO Taskila ebenfalls ein. Demnach sollte mehr Platz für das "O" geschaffen werden. Der Buchstabe repräsentiere das "World Window", der Zugang zu Welt, und stehe zudem für erschwinglichen Luxus.

Wenig Privatsphäre und iPads statt IFEs

Der Airbus A319 bietet dabei Platz für 44 Passagiere. Das Besondere an den Flugzeugen ist, dass sie in einer reinen Business-Class-Bestuhlung daherkommen.

Allerdings möchte Taskila das Wort "Business" vermeiden, richtet sich die Airline doch an Freizeit-, beziehungsweise Privatreisende – also "Leisure" statt "Business".

Immer wieder fällt der Satz "hustle free experience", also der Fokus auf ein möglichst stressfreies Reiseerlebnis. Annehmlichkeiten wie der Limousinenservice wurden genannt, die Details blieben dazu jedoch aus.

Die Sitze der Kabine des Airbus A319 von Beond. © Beond

An Bord soll den Reisenden ein exklusiver Service geboten werden. Dabei soll es vor allem Mahlzeiten lokalen Ursprungs geben. Zudem soll gänzlich auf Plastik verzichtet werden. Mahlzeiten und Getränke sollen auf Porzellan und in Gläsern serviert werden.

Bei Beond heißt es: iPad statt IFE. © Beond

Bei den Sitzen selbst verzichtet Beond jedoch auf eingebaute IFEs. Stattdessen erhalten die Passagiere iPads mit Kopfhörern, auf denen sie das vorausgewählte Entertainment-Programm der Airline vorfinden.

Das wurde mit dem Umweltaspekt begründet, würde doch ein iPad samt Kopfhörer unter einem Kilo wiegen, während ein eingebautes IFE um die 25 Kilo auf die Waage bringe.

Doch Beond verzichtet auf mehr: Zunächst soll es kein Internet an Bord geben. Begründung: Der Fokus soll ganz auf dem "Detox" der Reisenden liegen. Und doch plant die Luxury Leisure Airline in Zukunft Wi-Fi anzubieten. Dann allerdings nur mit einem Paket, das lediglich für Social Media und Messaging reichen soll.

Die Sitze an Bord des Airbus A319 von Beond lassen sich in flache Betten verstellen. © Beond

Die Sitze, die sich in komplett flache Betten verstellen lassen, sind in einer 2-2-Konfiguration angeordnet und offen gestaltet. Der Fokus liegt entsprechend klar auf zusammenreisende Personen, weniger auf Privatsphäre suchende Einzelreisende. Die Sitzbezüge selbst sind laut Beond aus italienischem Leder gefertigt.

Bei der Pressekonferenz wurde zudem die Lackierung und die Gestaltung der Kabine des A319 vorgestellt: Der Rumpf des kleinen Airbus ist schwarz, die Kabine sticht vor allem mit helleren Farben hervor, die Sitze etwa sind in beige gehalten.

Ehrgeizige Pläne: 32 Jets und 60 Destinationen

Ein Meilenprogramm für Vielflieger ist nicht geplant. Allerdings wolle man sich andere Möglichkeiten überlegen, um die Stammkundschaft zu "belohnen".

Die Flüge sollen zudem an Anbieter von Luxusreisen verkauft werden. Der Gedanke dahinter ist ein möglichst nahtloses, luxuriöses Reiseerlebnis zu schaffen. Direkt über Beond gebuchte Tickets soll es ab etwa 1500 Euro oneway geben.

Neben dem Airbus A319, soll in diesem Jahr eine A321 mit 68 Sitzen zur Flotte stoßen. Anfang 2024 ist zudem die Einführung einer A321 LR, beziehungsweise XLR geplant.

Überhaupt hat sich Beond ehrgeizige Ziele gesetzt: Der Fünf-Jahres-Plan der Airline sieht eine Flotte von insgesamt 32 Jets vor, die dann die maledivische Hauptstadt Malé mit 60 weltweiten Destinationen verbinden soll. Bei den Malediven als einzig angesteuertes Ziel soll es womöglich nicht bleiben. Beond rechnet bis 2028 mit 1,4 Millionen Reisenden.