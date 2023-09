Beond: Nach Low-Cost-Vorbild mit Privatjet-Feeling in die Ferien

Die neue Premium-Fluggesellschaft Beond will ab November von den Malediven unter anderem nach München und Zürich fliegen. Das Start-up fokussiert mit reiner Business-Class-Bestuhlung komplett auf Luxusreisende.

Mit Beond startet eine neue Business-Class-Airline nach Europa. Die Fluggesellschaft mit Sitz auf den Malediven will sich allerdings ausschließlich auf den Urlaubsverkehr fokussieren und dabei Luxury-Leisure-Passagiere ansprechen.

Beond betitelt sich selbst als "All-Lay-Flat-Seat"-Airline. In einer Medienveranstaltung hat die Fluggesellschaft nun ihre ersten Verbindungen angekündigt. Von Male aus fliegt Beond nach München und Zürich.

Darüber hinaus wird auch Riad in Saudi-Arabien in das Streckennetz aufgenommen, wohin auch der Erstflug am 9. November geplant ist.

Für den 15. November plant Beond dann den ersten Flug nach München – am 17. November folgt dann Zürich. Alle Ziele sollen je zwei Mal wöchentlich angeflogen werden.

Nonstop-Flüge sind dies dann aber nicht. Laut Website von Beond werden auf allen Flügen Zwischenstopps in Riad eingelegt. Hier wird das Flugzeug nachgetankt.

Einheitlicher Luxus-Sitz, drei Tarife

Die Preise für einen Oneway-Flug ab München und Zürich sollen im günstigsten Tarif bei 2000 US-Dollar (circa 1860 Euro) starten.

Dabei können Fluggäste von Beond zwischen drei verschiedenen Tarifen wählen: "Delight Experience", "Bliss Experience" und "Opulence Experience".

Im günstigsten Tarif ist Aufgabegepäck mit maximal 40 Kilogramm sowie ein Handgepäckstück mit maximal zehn Kilogramm inbegriffen. Zudem ist ein Fast-Track-Zugang an der Sicherheitskontrolle dabei. Sitzplätze können aber nur gegen Aufpreis reserviert werden. Änderungen an der Buchung können im günstigsten Tarif nur gegen Gebühren vorgenommen werden.

Das ist bei "Bliss Experience" anders. Die Freigepäckmengen sind gleich wie im "Delight Experience"-Tarif, eine kostenlose Sitzplatzreservierung bei der Buchung ist dabei. Zudem gibt es für Bliss-Passagiere einen Lounge-Zugang.

Der teuerste Tarif beinhaltet 20 Kilogramm mehr Aufgabegepäck sowie fünf Kilogramm zusätzliches Handgepäck. Weitere Vorteile, wie beispielsweise ein Chauffeur-Service zum und vom Abflughafen, sind inkludiert. Änderungen an der Buchung können bei der "Opulence Experience" kostenfrei vorgenommen werden. Die Stornierung der Buchung ist jedoch ebenfalls nur gegen eine zusätzliche Gebühr erlaubt.

Beond stellt ihr neues Kabinendesign vor

Bei der Launch-Pressekonferenz kündigte die Fluggesellschaft zudem weitere Innovationen beim Catering und beim Inflight-Entertainment-System an. Moderne Business-Class-Sitze, die sich in ein flaches Bett verwandeln lassen, "Fine Dining" sowie "Digital Detox" sollen größtmöglichen Komfort an Bord ermöglichen.

Details zum Sitz wollte Beond auf Nachfrage aber nicht nennen. Beond verspricht allerdings "Luxury at its finest" und will dabei weit über das übliche Maß hinausgehen.

So prüft Beond die Möglichkeit, Abflüge fernab der herkömmlichen Terminals zu ermöglichen. Wie die Airline mitteilt, arbeitet sie daran, dass Flugzeuge etwa in Zürich und München vom General Aviation Terminal erfolgen könnten.

Auch ein Koffer-Abholservice zu Hause sowie ein sogenannter "Curbside Check-in" sind mögliche Szenarien, an denen Beond arbeitet, die aber zum Start im November noch nicht umgesetzt werden.

Mit A319 und A321 durch den Winter

Das Management der neuen Premium-Airline kann dabei laut eigenen Aussagen vor allem viel Expertise im Low-Cost-Bereich vorweisen. Das soll dabei helfen, die Airline so schlank und profitabel wie möglich operieren zu lassen.

Dementsprechend fällt auch die Flottenplanung aus. Bereits vor einigen Wochen hat die Airline ihr Lufttüchtigkeitszeugnis auf den Malediven erhalten.

Den Start wird Beond mit einem Airbus A319 absolvieren. Rechtzeitig zum Winterflugplan will die Airline ein zweites Flugzeug übernehmen - einen Airbus A321 mit einer Kapazität von 68 Sitzplätzen.

Den ersten Airbus A319 hat die Fluggesellschaft bereits übernommen. Dieser war zuvor für Sundair im Einsatz. In den vergangenen Monaten wurde der Airbus jedoch mit einer neuen Kabine ausgestattet, um dem eigenen Anspruch gerecht werden zu können. So kommt das Flugzeug nun mit 44 Sitzplätzen daher.

Das Streckennetz von Beond listet Stand September 2023 geplante Destinationen in Europa und Asien sowie in Australien auf. © Beond { "@context": "https://schema.org", "@type": "ImageObject", "url": "https://img.airliners.de/2023/09/mapbeond-WrtmCe__wide__824", "copyrightHolder": {"@type": "Person", "name": "© Beond"} } Das Streckennetz von Beond listet Stand September 2023 geplante Destinationen in Europa und Asien sowie in Australien auf. © Beond

Im Laufe der kommenden Monate will die Airline auf eine Flottengröße von acht bis zehn Flugzeugen wachsen. Den Angaben nach sollen damit zwölf bis 14 Ziele bedient werden.

Europa und Deutschland sollen dabei wichtige Märkte für die Fluggesellschaft werden. So waren zuvor auch Ziele wie Berlin, Düsseldorf und Hamburg im Gespräch. Darüber hinaus wurden Wien, Paris und Mailand als potenzielle Ziele genannt. Verbindungen nach Australien und Asien sollen laut bisherigen Medienberichten ebenfalls folgen.

Insgesamt sind auf den Malediven bislang allerdings vor allem die Golf-Airlines präsent. Emirates ist dabei klarer Marktführer mit mehr als 12.000 Sitzen pro Woche nach Malé (November 2023), gefolgt von Qatar Airways, die im Winter rund halb so viele Sitze pro Woche anbietet:

Eine Direktverbindung zwischen München und Male gibt es bislang nicht - hier wäre Beond also konkurrenzlos. Ab Deutschland bieten nur Condor und Discover Airlines Direktflüge auf die Malediven an, das jedoch ab Frankfurt.

Zwischen Zürich und Male hingegen fliegt die Swiss-Tochter Edelweiss, und das in der Business-Class zu oft vergleichbaren Preisen.