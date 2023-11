Beond führt Erstflug von München auf die Malediven durch

Beond stellte am Mittwoch in München ihr erstes Flugzeug vor, wie die junge Fluggesellschaft mitteilt. Noch am selben Abend brach der Airbus A319 zu seinem Erstflug von München nach Malé auf den Malediven auf – mit Zwischenstopp in Dubai World Central.

Das Flugzeug mit der Registrierung 8Q-FBA startete laut Daten von "Flightradar 24" um 22:08 Uhr und landete um 6:36 Uhr in Dubai. Die Golf-Metropole fungiert dabei zunächst als nötiger Tankstopp. Später soll der Zwischenstopp nach Riad verlagert werden.

Der Weiterflug nach Malé erfolgte am Donnerstag um 8:34 Uhr. Die Ankunft wurde für circa 13:50 Uhr erwartet, was hinter der geplanten Ankunftszeit von 13:10 Uhr liegt.

Damit startet eine neue Business-Class-Airline in Europa. Die Fluggesellschaft mit Sitz auf den Malediven will sich allerdings ausschließlich auf den Urlaubsverkehr fokussieren und dabei Luxury-Leisure-Passagiere ansprechen.

Beond betitelt sich selbst als "All-Lay-Flat-Seat"-Airline. In den folgenden Tagen wird Beond auch Zürich und Riad als neue Ziele zum Streckennetz hinzufügen. Im Frühjahr 2024 folgen dann Mailand und Dubai.

Beond hat ambitionierte Pläne. In den kommenden fünf Jahren will die Airline bereits über 32 Flugzeuge der Airbus-A320-Familie verfügen und damit 60 Ziele mit den Malediven verbinden. Im Interview mit airliners.de hat CCO Sascha Feuerherd verlauten lassen, dass zudem weitere Basen geplant seien.