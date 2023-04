Beobachter erwarten Wettbewerbsprobleme bei Air-Europa-Übernahme durch IAG

IAG will die spanische Air Europa übernehmen. Wegen der Marktmacht der IAG-Tochter Iberia wird das nicht einfach. Es wird erwartet, dass die EU-Wettbewerbshüter die Fusion lange untersuchen und schlussendlich sehr große Zugeständnisse fordern.

Der aktuelle Versuch der International Airlines Group (IAG), Air Europa zu übernehmen, könnte an wettbewerbsrechtlichen Bedenken scheitern. Das sagen jedenfalls vier mit der Angelegenheit vertraute Quellen im Gespräch mit der "Financial Times".

"Es ist bereits der zweite Versuch einer Fusion, und es sieht nicht gut aus", sagt einer der Insider. "Der erste Versuch sah nicht gut aus. Dieses Mal wird es noch schlimmer."

Demnach könnte der Deal - der laut der Zeitung noch nicht einmal offiziell in Brüssel eingereicht wurde - zwar mit Zugeständnissen genehmigt werden, aber die Chancendafür seien gering. Um die regulatorischen Hürden zu überwinden, könnte IAG deutliche Zugeständnisse machen müssen.

Die Wettbewerbshüter müssen davon überzeugt werden, dass die Ticketpreise nach einer Einigung nicht teurer würden als ohne. Allein aufgrund der Marktmacht der IAG über ihre Tochter Iberia in Madrid erscheint das zweifelhaft, wie diese Auswertung zeigt:

In der vergangenen Woche hatte bereits die spanische Tageszeitung El País berichtet, dass IAG und Iberia bereits dabei seien, Argumente für die Übernahme von Air Europa vor der EU-Wettbewerbskommission vorzubereiten. Ein Ausschuss in Brüssel, der die Fusion analysieren soll, werde dann innerhalb der nächsten zwei Wochen gebildet, so die Tageszeitung.

Verfahren kann sich lange hinziehen

Als Teil der Bewertung ist es üblich, dass die Regulierungsbehörden die Auswirkungen einer geplanten Fusion "Strecke für Strecke" untersuchen. Wie die Insider nun der "Financial Times" berichten, könnte allein dieses Verfahrens ein weiteres Jahr dauern.

IAG teilte im Februar mit, dass sie Air-Europa-Eigentümer Globalia die verbleibenden 80 Prozent an der Airline für 400 Millionen Euro abkaufen wolle. Damit würde die Muttergesellschaft von British Airways und Iberia die hoch verschuldete Fluggesellschaft vollständig zu übernehmen.

IAG erwartet, dass die Übernahme erhebliche Kostensenkungen ermöglichen wird, die zwischen 2026 und 2028 Früchte tragen sollen. Die Airline-Gruppe hofft, dass die behördliche Genehmigung der Übernahme bis Mitte 2024 abgeschlossen wird.

Der erste Versuch, Air Europa 2021 zu kaufen, war gescheitert. Ein Wirtschaftsexperte der Europäischen Kommission hatte bereits vor einem Monat erklärt, dass die Regulierungsbehörde ernsthafte Bedenken gegen die geplante Übernahme habe.