Die Ryanair-Piloten in Belgien haben für den 14. und 15. August zu einem neuen Streik aufgerufen, wie die belgische Nachrichtenagentur "Belga" berichtete. Es ist der dritte Streik der Piloten in diesem Sommer, nachdem sie bereits am 15. und 16. Juli sowie am 29. und 30. Juli gestreikt hatten. Sie fordern höhere Gehälter und bessere Arbeitsbedingungen.