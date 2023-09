Air Belgium stellt eigenständigen Passagierverkehr ein

Air Belgium stellt den Passagierverkehr in EIgenregie ein und will sich künftig auf das Wet-Lease- und Frachtgeschäft konzentrieren. Die Entscheidung steht im Zusammenhang mit wirtschaftlichen Schwierigkeiten, die durch Ereignisse wie die Corona-Pandemie und den Krieg in der Ukraine verstärkt wurden.