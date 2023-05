Klimaneutral-Werbung: Delta Air Lines mit Sammelklage konfrontiert

Delta Air Lines sieht sich mit einer Sammelklage konfrontiert, weil sich die US-Fluggesellschaft in ihrer Werbung als "klimaneutral" bezeichnet. Die Fluggesellschaft ist nicht die erste, die wegen ihrer Umweltaussagen angegangen wird.

In den USA sieht sich Delta Air Lines mit einer Sammelklage konfrontiert. Ein Kalifornier, der Delta-Tickets gekauft hatte, um "umweltfreundlicher zu fliegen", hat die Klage eingereicht.

In der Beschwerde wird behauptet, Delta halte sich nicht an ihre Werbung, in der die in Atlanta ansässige Fluggesellschaft als "die erste CO2 Fluggesellschaft der Welt" dargestellt wird.

In der Klage werden Verstöße gegen Verbraucherschutzgesetze und Gesetze gegen unlautere und betrügerische Geschäftspraktiken geltend gemacht. Laut "Guardian" geht es um eine Milliarde Dollar. Die Airline war zunächst nicht für eine Stellungnahme zu erreichen.

Immer mehr Aktivisten ziehen mit Sammelklagen gegen Unternehmen vor Gericht, weil sie diesen sogenanntes "Greenwashing" vorwerfen. Denn viele der "grünen Behauptungen" der Unternehmen, darunter auch Fluggesellschaften, stützen sich nach Ansicht der Aktivisten nur oder hauptsächlich auf den Kauf von Emissionszertifikaten. Dabei können Gutschriften aus Projekten zur Verringerung der Umweltverschmutzung gekauft werden, um Emissionen auszugleichen.

So hatten Umweltorganisationen in den Niederlanden KLM "Greenwashing" vorgeworfen. Die Fluggesellschaft vermittle mit ihren Werbekampagnen und Kompensationsprogrammen einen falschen Eindruck davon, wie nachhaltig ihre Flüge seien, heißt es in einer Klage von "Fossielvrij NL" und "Reclame Fossielvrij" gegen die Airline im vergangenen Jahr.

Zuletzt hatte die Selbstregulierungsbehörde der britischen Werbebranche ein Plakat der Lufthansa gerügt, weil sie dessen Botschaft als irreführend befand. Auf dem Plakat ist ein Flugzeug in Frontalansicht zu sehen, dessen unterer Teil durch eine Ansicht der Erde aus dem Weltall ersetzt ist. Versehen war das Plakat mit dem Slogan "Connecting the world. Protecting its future." ("Die Welt verbinden. Ihre Zukunft schützen.")

Das gebe nicht die Realität wieder, befand die Advertising Standards Authority (ASA) laut einem Bericht der britischen Nachrichtenagentur PA. Zur Begründung hieß es, die Botschaft könne von Verbrauchern leicht so verstanden werden, als habe die Lufthansa bereits erhebliche Schritte vollzogen, die ihren Einfluss auf die Umwelt vermindern. Viele der von der Fluggesellschaft eingeleiteten Initiativen würden aber erst in Jahren oder gar Jahrzehnten Ergebnisse zeigen.