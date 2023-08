Bedeutung autonomer Vorfeldfahrzeuge nimmt zu – Entwicklung dauert

Autonome Bodenabfertigungsgeräte haben nach Ansicht von Experten das Potenzial, die Branche zu verändern, sind aber noch nicht ausgereift. Die Unternehmen investieren bereits vermehrt in automatisierte Lösungen. In der Zwischenzeit bieten sich Übergangslöungen an.