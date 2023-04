BDLS: Verdi-Streiks "völlig überzogen"

Eine Mitarbeiterin an der Fluggastkontrolle.

Der Bundesverband der Luftsicherheitsunternehmen BDLS hat die erneuten Streikankündigungen von Security-Beschäftigten als "unverhältnismäßig und überzogen" bezeichnet.

Die Gewerkschaft Verdi will mit Streiks beim Luftsicherheitspersonal am Donnerstag und Freitag die Flughäfen Düsseldorf, Hamburg und Köln/Bonn weitgehend lahmlegen. Nachträglich wurde auch in Stuttgart zum Streik aufgerufen.

Der Arbeitskampf gelte für Beschäftigte im Luftsicherheitsbereich, die in der Fluggastkontrolle, der Personal- und Warenkontrolle und in Servicebereichen tätig seien.

"Dieser Streik entbehrt jeglicher Verhältnismäßigkeit und ist völlig überzogen", so Rainer Friebertshäuser, Leiter der Tarifkommission des BDLS. In den Verlautbarungen der Gewerkschaft werde der Verhandlungsstand bewusst negativ dargestellt. Immer wieder werde vergessen, dass bereits zum April Entgelterhöhungen realisiert wurden.

Fakt sei, dass die Arbeitgeber bereits in der letzten Verhandlungsrunde ein Angebot im Rahmen des wirtschaftlich machbaren vorgelegt hätten. Dabei gehe es unter anderem um eine Erhöhung des Feiertagszuschlags von 100 auf 125 Prozent, des Nachtzuschlags von 15 auf 20 Prozent sowie um eine Erhöhung des Mehrarbeitszuschlags von 25 auf 30 Prozent. Darüber hinaus soll die Einführung von Führungskräftezulagen angeboten worden sein.

"Es gibt eine Grenze, die wir auch nach weiteren Streiktagen nicht überschreiten werden können", so Friebertshäuser. Die Fortsetzung der Verhandlungen steht am 27. und 28. April an.

Verdi verhandelt seit Jahren mit dem BDLS um die Zeitzuschläge für Nacht-, Samstags-, Sonntags- und Feiertagsarbeit zu erhöhen und eine bessere Entlohnung von Überstunden durchzusetzen. Trotz der jüngsten Streiks habe es keinen Durchbruch gegeben. Ein schriftliches Angebot des BDLS sei unzureichend, denn es bringe für die Arbeit an Samstagen und Sonntagen keine Verbesserungen, Zuschläge für Nachtarbeit seien zu niedrig und erst ab 22 Uhr und nicht ab 20 Uhr vorgesehen. Für Mehrarbeit oder Überstunden wollten die Arbeitgeber für Voll- und Teilzeitbeschäftigte künftig faktisch keine Zuschläge zahlen.