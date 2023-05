BDLI: Industrie trotz Personalmangel und Engpässen auf Erholungskurs

Die Luftfahrtindustrie erholt sich: Der Umsatz der Branche stieg laut BDLI im vergangenen Jahr um 24 Prozent. Die Erholung des Langstreckensegments verläuft schneller als erwartet. Trotz des positiven Trends bleiben Engpässe und Personalmangel in der Lieferkette kritisch.

"Autonomous Guided Vehicle" in der Airbus-Montagehalle in Hamburg.

Die Erholung der Luftfahrtindustrie hat laut dem Branchenverband BDLI im vergangenen Jahr begonnen und soll sich 2023 fortsetzen. "Es geht wieder aufwärts", sagt der scheidende Geschäftsführer des Bundesverbands der Deutschen Luft- und Raumfahrtindustrie (BDLI), Volker Thum.

Die Passagierzahlen seien 2022 gestiegen und somit auch die Nachfrage nach Maschinen. Die Umsätze der Luft- und Raumfahrtindustrie kletterten dem Verband zufolge im vergangenen Jahr um rund 24 Prozent auf 39 Milliarden Euro.

"Wir erwarten eine weitere Fortsetzung des Wachstumskurses", sagt Thum. Im Jahr 2019, das Jahr vor der Coronakrise, hatte der Umsatz bei 41 Milliarden Euro gelegen.

"Vor allem die Erholung im Langstreckensegment geht schneller als gedacht voran", erklärte Alexander Reinhardt, der zum ersten Juni neuer BDLI-Hauptgeschäftsführer wird.

Weltweit werde außerdem weiterhin mit einem Wachstum im kommerziellen Flugbereich zwischen fünf und sieben Prozent pro Jahr gerechnet. "Das bedeutet eine Verdopplung alle 15 Jahre", sagt der ehemalige Airbus-Manager.

Vor allem aus Ländern wie China und Indien werde eine massive Steigerung der Flugnachfrage und der benötigten Maschinen erwartet. Davon würden die zwei großen Flugzeugbauer, Boeing und Airbus, künftig profitieren.

Dennoch wirken sich die Engpässe und der Personalmangel weiterhin auf die Produktionskapazitäten aus. "Die Lieferkettensituation ist nach wie vor kritisch", sagt Thum. So sei die Lage bei den Triebwerken beispielsweise herausfordernd.

Der Wiederanlauf sei nicht in der Geschwindigkeit erfolgt, wie er notwendig gewesen wäre. Dabei spiele auch die Suche nach qualifiziertem Personal eine Rolle. "Wir brauchen mit Blick auf die deutsche Demografie 10.000 neue Arbeitskräfte pro Jahr in der Branche", so Thum. Aktuell liegt die Gesamtzahl der direkt Beschäftigten laut BDLI bei 105.000, das sind rund 9000 Angestellte weniger als 2019.