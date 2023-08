BDL-Vorausschau: Luftverkehr in Deutschland erholt sich

Wie der BDL prognostiziert, wird sich der Luftverkehr in Deutschland weiter erholen. Laut den Ergebnissen werden in diesem Zeitraum insgesamt 120,8 Millionen Sitzplätze auf allen Flügen von, nach und innerhalb Deutschlands angeboten. Dies entspräche 86 Prozent des Sitzplatzangebots im Zeitraum August 2019 bis Januar 2020.

Passagier und Anzeigetafel am Flughafen München.

Einer BDL-Vorausschau zufolge wird sich der Luftverkehr in Deutschland von August diesen Jahres bis Januar 2024 weiter erholen. Laut den Ergebnissen werden in diesem Zeitraum insgesamt 120,8 Millionen Sitzplätze auf allen Flügen von, nach und innerhalb Deutschlands angeboten.

Dies entspräche 86 Prozent des Sitzplatzangebots im Zeitraum August 2019 bis Januar 2020. Im Vergleich zum Vorjahr 2022/23 verzeichnet der Luftverkehr in Deutschland ein Wachstum von 14 Prozent.

Besonders gut erholt sich demnach das Wachstum im Langstreckensektor von und nach Deutschland in den kommenden sechs Monaten. Hier soll das Sitzplatzangebot im Vergleich zum Vorjahr um 19 Prozent steigen, vor allem aufgrund des ausgeweiteten Asien-Verkehrs.

Insgesamt erreicht die Langstrecke nun 93 Prozent des Niveaus vor der Corona-Krise. Der Nordamerika-Verkehr nähert sich fast dem Vorkrisenniveau.

Auch das Sitzplatzangebot von und nach Südeuropa wird in den kommenden sechs Monaten mit 42,6 Millionen Sitzplätzen wieder das Vor-Corona-Niveau erreichen. Dies ist eine direkte Folge der anhaltenden Nachfrage nach Urlaubsreisen. Das Sitzplatzangebot für das Verkehrsgebiet Nordafrika/Levante übertrifft bereits die Werte von 2019.

Sitzplatzangebot nach Zielregionen BDL Voraussschau © BDL

Erholung des innerdeutschen Verkehres stagniert weitestgehend

Während Frankfurt bereits 89 Prozent und München 83 Prozent des Vor-Corona-Sitzplatzangebots erreichen, bleiben mittelgroße Standorte wie Berlin, Düsseldorf, Hannover, Köln/Bonn und Stuttgart unterdurchschnittlich.

Auf der anderen Seite verzeichnen kleine dezentrale Standorte wie Dortmund, Hahn, Karlsruhe Baden/Baden, Memmingen und Weeze ein deutliches Wachstum. Dies ist vor allem auf den Ausbau des Angebots der Punkt-zu-Punkt-Airlines hierzulande zurückzuführen. An den genannten Flughäfen wird das Sitzplatzangebot von 2019 deutlich übertroffen.

2. Sitzplatzangebot nach Flughafenstandort © BDL

Vorkrisenniveau europaweit nahezu wiederhergestellt

In Europa insgesamt wächst das Sitzplatzangebot im Zeitraum August diesen Jahres bis Januar 2024 im Vergleich zum Vorjahr laut BDL um rund 13 Prozent und erreicht damit fast wieder das Vor-Corona-Niveau. Besonders touristische Flüge und der Punkt-zu-Punkt-Verkehr entwickeln sich überdurchschnittlich und übertreffen auch hier bereits die Werte von 2019/Anfang 2020.

In Deutschland allerdings entwickelt sich das Luftverkehrsangebot an Punkt-zu-Punkt-Verbindungen im Vergleich zu den anderen europäischen Ländern etwas langsamer. Es erreicht 86 Prozent des Niveaus vor der Corona-Pandemie, so der Verband