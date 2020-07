BDL-Präsident Gerber sieht Testpflicht als Grundlage für Luftfahrt-Comeback

Seit zwei Monaten ist Peter Gerber an der Spitze des BDL. Mitten in der größten Luftfahrt-Krise will er die nationalen Gesundheitsregelungen in Europa zügig angleichen. Ein gutes Vorbild für den Passagierverkehr sei die Luftfracht-Branche.