BDL und Barig gegen Maskenpflicht in Deutschland

Die Branche ärgert sich über die weiter geltende Maskenpflicht auf Passagierflügen von und nach Deutschland. BDL und Barig verlangen erneut ein Ende der Maskenpflicht. Es komme immer häufiger zu Auseinandersetzungen dazu an Bord.

Eine Passagierin trägt einen Mund-Nasen-Schutz in einem Flugzeug von Delta Airlines

Die Branche ärgert sich weiter über die weiter geltende Maskenpflicht auf Passagierflügen von und nach Deutschland. Die Passagiere sollten selbst entscheiden, ob sie den Mund- und Nasenschutz tragen wollen oder nicht, sagte BDL-Hauptgeschäftsführer Matthias von Randow laut einer Mitteilung.

Das Prinzip der Freiwilligkeit gelte in den meisten anderen Lebens- und Arbeitsbereichen, aber nicht in Flugzeugen mit ihrem besonders geringen Infektionsrisiko. Die Maskenpflicht an Bord von Flugzeugen sei den Passagieren mittlerweile nicht mehr zu vermitteln und führe immer häufiger zu Auseinandersetzungen.

Auch der Barig, also der Verband der ausländischen Airlines, die Deutschland anfliegen, wendet sich mit einem Appell an die Regierung. Deutschland solle dem Beispiel anderer Staaten folgen und die Maskenpflicht in Flugzeugen jetzt abschaffen, heißt es. Es ist nicht nachvollziehbar, weshalb die Bundesregierung die neuen Empfehlungen der EU nicht umsetze.

"Wir brauchen endlich einheitliche Regelungen – sowohl europa- als auch weltweit. Ein derart unkoordiniertes Vorgehen ist vor allem den internationalen Fluggästen nicht zu vermitteln und führt dementsprechend zu zahlreichen Diskussionen", sagte Michael Hoppe, Generalsekretär des Barig. Deutschland solle dem Beispiel vieler europäischer Länder wie Frankreich, Großbritannien, Polen, Belgien, Dänemark, Tschechien und der Schweiz folgen, und die Pflicht zum Tragen einer Maske in Flugzeugen abschaffen.

Die Luftsicherheitsagentur Easa und die EU-Gesundheitsbehörde ECDC empfehlen seit Montag nicht mehr generell verpflichtendes Maskentragen in Flughäfen und Flugzeugen. Wenn am Abflug- oder Zielort eine Maskenpflicht im Verkehr besteht, sollte dies aber weiter auch in den Flugzeugen gelten.

In Deutschland ist die bundesweite Maskenpflicht in Flugzeugen und Fernzügen im Infektionsschutzgesetz vorerst bis 23. September festgelegt. Auch im Nahverkehr mit Bussen und Bahnen gilt Maskenpflicht, die jeweils die Länder anordnen.