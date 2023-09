BDF: Standortkosten behindern Wachstum des Luftverkehrs in Deutschland

Die Nachfrage nach Flugreisen steigt. Doch Deutschland hinkt im internationalen Vergleich noch immer hinterher. Der Bundesverband der Deutschen Fluggesellschaften (BDF) gibt in einer Analyse die möglichen Ursachen preis.

Passagiere am Flughafen Berlin stehen Schlange an der Sicherheitskontrolle.

Laut dem Bundesverband der Deutschen Fluggesellschaften (BDF) entwickelt sich der Luftverkehr in Deutschland nach der Corona-Pandemie im internationalen Vergleich deutlich schlechter. Aktuelle Verkehrszahlen bestätigen den Trend.

Der Luftverkehr in Deutschland liege aktuell noch ein Viertel unter dem Vorkrisenniveau von 2019. Im europäischen Vergleich der Erholungsraten nimmt Deutschland damit den vorletzten Tabellenplatz ein, vor Finnland.

Die Passagierzahlen an den Flughäfen in Deutschland verdeutlichen das. So kann lediglich Deutschlands größter Flughafen Frankfurt im internationalen Vergleich mit den Erholungsraten mithalten.

Flughäfen wie Berlin, Stuttgart oder Hannover hingegen hinken besonders hinterher - die Erholungsrate des Luftverkehrs im ersten Halbjahr liegt bei diesen Flughäfen sogar jeweils unter 70 Prozent im Vergleich zum Vorkrisenjahr 2019.

Laut BDF sind die Gründe für die derzeitige Entwicklung des Luftverkehrs in Deutschland vielschichtig. Nach Ansicht der Fluggesellschaften dämpfen vor allem die standortspezifischen Rahmenbedingungen inklusive der Standortkosten die Erholung.

In seinem Statement teilt der BDF mit: "Die deutschen Fluggesellschaften (...) sind auf wettbewerbsfähige Rahmenbedingungen angewiesen". Demnach wäre ein starker Luftverkehrsstandort essentiell für eine weltweit führende und exportorientierte Volkswirtschaft sowie einen starken Tourismussektor.

Die staatlichen Standortkosten in Deutschland seien nach dem Ausbruch der Pandemie besonders stark gestiegen und würden rund 30 Prozent der Kosten eines Fluges ab Deutschland ausmachen, so der Flughafenverband. Das würde die Nachfrage wie auch das Angebot im Luftverkehr in Deutschland schwächen. Die Folge sei, dass der Verkehr ins Ausland verlagert wird.

"Der BDF setzt sich deshalb für wettbewerbsfähige Gebühren und Abgaben ein, damit die deutschen Luftverkehrsgesellschaften im internationalen Wettbewerb bestehen können", so der BDF weiter.