Bavarian Airlines löst sich in Luft auf

Mit großen Ambitionen angekündigt löst sich Bavarian Airlines schon vor dem Start wieder in Luft auf. Von München aus wollte Gründer Adem Karagöz mit seinem Start-up schon ab Ende des Jahres Geschäftsreisende in wichtige europäische Wirtschaftszentren befördern.

Daraus wird wohl nichts. Seit diesem Freitag ist die Webseite abgeschaltet und es verdichten sich die Hinweise, dass so gut wie gar nichts rund um das Gedankenkonstrukt des nach eigenen Angaben 18-jährigen Jungunternehmers handfest ist.

Beim LBA gab es zwar einen Antrag auf die Erteilung eines AOCs, mehr ist bis dato aber nicht geschehen. Karagöz selbst gibt im Gespräch mit airliners.de zu, bislang noch nicht einmal die Gebühren für die Aufnahme des Antragsprozesses überwiesen zu haben – angeblich werden derzeit noch Unterlagen zusammengetragen.

Betrug oder Betrogener?

Im Januar hatte sich Karagöz großspurig der Öffentlichkeit präsentiert und wurde von der Presse als "Herausforderer der Lufthansa" bezeichnet. Nun gibt sich Karagöz wortkarg.

Nach der Ankündigung für seine Pläne sei er auf Betrüger hereingefallen, die nun veranlasst hätten, dass alle Mittel seines Start-ups eingefroren seien. Daher könne er momentan keine Überweisungen vornehmen.

Das sieht Michael Lampel anders: Der Berater sei eigenen Angaben zufolge auf Karagöz zugegangen und habe ihm seine Dienste angeboten. Ein entsprechender Vertrag sei unterzeichnet worden. Nun zahle der Jungunternehmer nicht.

Da sich die GmbH der Bavarian Airlines noch in Gründung befinde, habe Lampel Karagöz diverse Flüge und Hotelaufenthalte ausgelegt. Dadurch seien Aufwendungen über rund 25.000 Euro sowie weitere 20.000 Euro für seine Beratertätigkeit entstanden, sagt Lampel, der nun Strafanzeige unter anderem wegen gewerbsmäßigen Betruges sowie dem unrechtmäßigen Führen eines Doktortitels stellen will.

Zudem äußern der Berater Lampel sowie der Journalist Sebastian Steinbach im Gespräch mit "Gründerszene" den Verdacht, dass Karagöz noch nicht volljährig sei. Laut Steinbachs Recherchen für seinen "Air-Crash Podcast" ist Karagöz gerade einmal 15 Jahre alt. Dafür stützt er sich auf diverse Quellen und Aussagen von Geschäftspartnern und Bekannten von Karagöz.

Wie Lampel im Gespräch mit airliners.de angibt, soll Karagöz das ihm gegenüber auch zugegeben haben, weshalb der Berater und weitere Geschäftspartner die Zusammenarbeit beendet und die Behörden informiert hätten. Die Bundespolizei habe Karagöz daraufhin am Flughafen Düsseldorf abgefangen. Karagöz bestätigt, über drei Stunden von der Bundespolizei gründlichst durchsucht worden zu sein, laut seinen Aussagen allerdings ohne Ergebnis.

Sollten die Behauptung von Karagöz um seine Volljährigkeit zutreffen, müsste er für alles die volle rechtliche Verantwortung übernehmen. Das könnte dann teuer werden. "Gründerszene" schreibt von bislang unbedienten Verbindlichkeiten in Höhe von insgesamt rund einer halben Million Euro.

Mit der Wahrheit nicht so genau genommen

Dennoch will Karagöz seine Träume von der eigenen Airline nicht aufgeben. Trotz der Widrigkeiten rückt der selbsternannte Airlinechef auch nicht von seinem Zeitplan ab. Die Webseite sei aktuell nur deswegen down, weil "das Layout verbessert" werde, sagt er. Ab April werde es dort mit den Buchungen losgehen. Unklar sei aktuell lediglich, ob Bavarian Ende des Jahres dann mit zwölf Embraer E195 oder Airbus A220 starten soll – eventuell erst einmal in Form einer virtuellen Airline.

Inwiefern diesen Aussagen zu trauen ist, scheint fraglich. Immerhin gibt Karagöz im Gespräch mit airliners.de zu, dass er es bei seinen bisherigen Versuchen, ein Unternehmen zu gründen, nicht so genau genommen habe, was die Wahrheit angeht. Nun wolle er mit Bavarian Airlines aber alles richtig machen. "Ich habe jetzt in Erwägung gezogen, alle diese Fehler aus der Vergangenheit zu bereinigen", gibt sich Karagöz geläutert.

Mit "Extoro" hatte Karagöz beispielsweise versucht, einen Finanzdienstleister zu imitieren und dabei auf eine Baukasten-Webseite mit Stockimages gesetzt. Auch Aussagen wie "Extoro is the leading German Finance Company, which earned a reputation as the leading trusted Financial Company in Germany" hätten nicht unbedingt der Wahrheit entsprochen, so der selbsternannte Seriengründer.

Webseite aus dem Baukasten, große Sprüche, Bilder aus der Konserve: Schon bei Extoro hat es der Bavarian-Gründer eigenen Angaben nach nicht so ganz ernst mit der Wahrheit genommen. © Screenshots: airliners.de

Sein Finanzunternehmen will der Jungunternehmer 2021 gegründet haben. Erstaunlich ist dies vor allem deshalb, weil der Gründer Karagöz zum Gründungszeitpunkt nach eigenen Angaben gerade einmal 16 Jahre alt gewesen ist. In nicht einmal zwei Jahren soll mit Extoro laut der mittlerweile offline genommenen Firmenwebsite ein Unternehmen entstanden sein, das sich zu einem der größten "risk investigation companies" in Deutschland entwickelt habe.

Anstelle der Behauptung, Extoro habe ein Gesamtvolumen über 18 Millionen Euro bearbeitet, gibt Karagöz nun zu, mit Extoro nie Umsätze generiert zu haben. "Ich versuche jetzt mit Bavarian Airlines, eine professionelle Durchführung eines Unternehmens zu schaffen."

Want an impressive London business address?

Allerdings sind Bavarian Airlines und Extoro nicht das einzige Unternehmen des umtriebigen Gründers. Bei diversen Firmen taucht der Name Karagöz auf. Dabei handelt es sich vor allem um solche, die sich mit Kryptowährungen und Finanzdienstleistungen beschäftigt haben.

Auffällig hierbei ist, dass unter den vielen Firmennamen – "Hessische Finanzgruppe Ltd" (später "Bavarian Airlines Ltd."), "Cryptosun Ltd." und der "K&A Immobilien Ltd." – kein einziges Unternehmen in Deutschland zu finden ist. Diese Firmen sind alle in London als Limited eingetragen. Dabei zu bedenken ist, dass im Gegensatz zur deutschen GmbH, für die ein Mindeststammkapital von 25.000 Euro notwendig ist, für die Gründung einer Limited gerade einmal ein Britisches Pfund ausreicht.

Unter dem offiziellen Sitz der "Bavarian Airlines Ltd." in London findet sich ein Unternehmen, das die "Vermietung virtueller Büros" anbietet und mit dem Spruch "Want an impressive London business address?" wirbt. Auch alle anderen der genannten Firmen haben dieselbe Londoner Anschrift.

Auch in Deutschland nicht auffindbar

Laut der mittlerweile abgeschalteten Firmenhomepage der Bavarian Airlines befindet sich die deutsche GmbH noch in Gründung beim Amtsgericht Darmstadt/München. Die Unterlagen lägen angeblich beim Amtsgericht Darmstadt vor und würden zum Amtsgericht München weitergeleitet, heißt es dazu zur Erklärung.

Nicht nachvollziehbar ist, wieso Eintragungsanträge für eine Münchner GmbH überhaupt in Darmstadt eingereicht werden sollten. Beide Amtsgerichte bestätigen gegenüber airliners.de, dass aktuell keine entsprechenden Anträge vorliegen.

Unter den auf der Firmenhomepage der Bavarian Airlines genannten vier Adressen kann aber ohnehin keine einzige als tatsächlicher Verwaltungssitz bezeichnet werden. Als Hauptsitz wird die Adresse des Münchner Flughafens genannt. Karagöz behauptet, hier befinde sich ein Postfach. Neben der Londoner Adresse gibt es noch ein Postfach in Bamberg zur Digitalisierung von Briefen sowie eine Adresse im Düsseldorfer Medienhafen.

Die angeblich "20 bis 30 Beschäftigten" der Bavarian Airlines sitzen laut Karagöz alle an dieser Adresse in Düsseldorf. Der Vermieter des schicken Businessparks am Medienhafen weiß davon auf Nachfrage jedoch nichts.

Laut Karagöz stimmt die Anschrift im Impressung. Weitere Erklärungen, warum vor Ort niemand anzutreffen ist, gibt es nicht. Der Bitte von airliners.de um ein Foto mit den vermeintlichen Angestellten kam der fantasiereiche Unternehmer trotz mündlicher Zusage bislang noch nicht nach.