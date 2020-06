Baublies soll 1 Millionen Euro für Ufo-Zustimmung zum Lufthansa-Paket gefordert haben

Der ehemalige Vorsitzende und jetzige Berater der Flugbegleitergewerkschaft Ufo soll in der Verhandlungen um die Zustimmung der Gewerkschaften zu Arbeitsplatzabbau und Rettungspaket eine Millionen Euro für sich persönlich vom Konzern gefordert haben, berichtet die "Welt" in einem Video. Baublies begründe dies in der Hauptsache durch "immateriellen Schaden", der ihm widerfahren sei.