Batteriehersteller kündigt Luftfahrt-Akku mit 500 Wattstunden pro Kilogramm an

Der wichtigste chinesische Hersteller von Batterien für elektrische Fahrzeuge, CATL, hat eine Batterie vorgestellt, die nach eigenen Angaben genügend Energie für den Antrieb von Flugzeugen bereitstellen kann.

Die neuartige Batterie besteht demnach aus kondensierter Materie. Diese Technologie biete "ein hohes Maß an Sicherheit und geringes Gewicht", erklärte das Unternehmen am Mittwoch auf der Internationalen Automesse in Shanghai.

CATL kooperiere bereits mit Partnern aus dem Luftfahrtsektor, um die speziellen Qualitätsanforderungen für die Branche zu testen und sicherzustellen. Bereits in diesem Jahr soll die Massenfertigung für den Einsatz im PKW-Segment beginnen.

Die Batterie von CATL, eine Art halbfestes Produkt mit kondensiertem Elektrolyt und neuen Anoden- und Separatormaterialien, soll eine Energiedichte von 500 Wattstunden pro Kilogramm (Wh/kg) haben, spezifizierte Wu Kai, leitender Wissenschaftler von CATL, gegenüber Journalisten. Die Batterie liefere damit genug Energie, um elektrische Passagierflugzeuge für den Einsatz in der Zivilluftfahrt anzutreiben.

Verschiedene Hersteller setzen aktuell auf die "Condensed Battery"-Technologie, um die Energiedichte der aktuellen Generation von Lithium-Ionen-Akkus zu verbessern. Diese liegt bislang bei deutlich unter 500Wh/kg. "Die Einführung dieser Spitzentechnologie durchbricht die Grenzen, die der Batterieentwicklung lange Zeit Grenzen gesetzt haben", erklärte CATL.

Herstellung soll CO2-neutral erfolgen

CATL kündigte zudem an, dass es sich zum Ziel gesetzt hat, alle seine Batteriewerke bis 2025 und seine gesamte Wertschöpfungskette bis 2035 CO2-neutral zu gestalten.

Diese Verpflichtungen sind wichtig für CATL, um die zunehmenden Standards und Vorschriften für den Kohlenstoff-Fußabdruck seiner Batterien in Europa und den Vereinigten Staaten zu erfüllen, da CATL auf diese Märkte expandiert.

Robin Zeng, Vorstandsvorsitzender von CATL, sagte im vergangenen Jahr, dass es von entscheidender Bedeutung sei, die Kohlenstoffemissionen "in den Batterien" zu reduzieren, die fast 40 Prozent aller Kohlenstoffemissionen ausmachen, die im Zyklus von batteriebetriebenen Elektrofahrzeugen entstehen.