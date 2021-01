Von der ewigen Zukunftstechnologie zur energiepolitischen Priorität für die 2020er Jahre. Wasserstoff ist in kurzer Zeit zu einem Hoffnungsträger für die Energiewende geworden. In einer vierteiligen Serie betrachtet airliners.de die Herstellungs- und Transportarten (Teil 1), die Einsatzmöglichkeiten als Energieträger in der Luftfahrt (Teil 2) und wie die Etablierung am Markt gelingen soll (Teil 3 sowie dieser Teil).

Neben dem hohen Forschungs- und Entwicklungsbedarf steht der Umbau der Energieversorgung inklusive der Einführung einer Wasserstoffwirtschaft vor einer großen ökonomischen Herausforderung: Neuer Technik auf breiter Front zum Durchbruch zu verhelfen, obwohl es am Markt in Form fossiler Brennstoffe bewährtere und wirtschaftlich weitaus effizientere Alternativen gibt.