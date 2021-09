Nachhaltiges Kerosin soll helfen, die Klimawirkung des Luftverkehrs zu reduzieren, bis neue Technologien zur Verfügung stehen, mit denen die Luftfahrt wirklich grün werden kann. In unserer Tutorial-Serie zeigen wir die technischen, wirtschaftlichen und politischen Herausforderungen. Der letzte Teil beschreibt die wirtschaftlichen Grundlagen rund um "Sustainable Aviation Fuels".

Viele Fragen, bevor eine Antwort möglich ist

Auf die Luftfahrt kommt im Zuge der Maßnahmen gegen den Klimawandel einiges zu. In den nächsten Jahren sollen die Beimischungsquoten für nachhaltiges Kerosin erhöht werden. Zudem sollen technologische Entwicklungen zum Beispiel für Flugzeuge beschleunigt werden. Auf diesem Weg soll der Ausstoß von CO2 immer stärker verringert werden. Die wirtschaftlichen Kosten zu ermitteln, erscheint jedoch aus verschiedenen Gründen als schwierig. Ein Überblick über die ökonomischen Bedingungen des nachhaltigen Fliegens:

Die Wachstumsprognose: Bis zum Jahr 2050 wird es zehn Milliarden Passagiere jährlich geben, so eine Prognose der Air Transport Action Group (Atag), einem Zusammenschluss wichtiger Unternehmen der Luftfahrtindustrie, darunter alle großen Flugzeug- und Triebwerkshersteller sowie Verbände wie die Iata. Die Fluggäste werden demnach eine Strecke von 20 Billionen verkauften Passagierkilometern zurücklegen. Die Flugzeuge benötige für den Transport 570 Millionen Tonnen Treibstoff jährlich. Das bedeutet, dass hierbei 1800 Millionen Tonnen CO2 emittiert werden.

Das Ziel: Mit dem richtigen Einsatz der Forschungs- und Innovationsförderung von Wissenschaft, Wirtschaft und Politik geht man davon aus, dass man im Jahr 2060 eine CO2-Emission von Netto Null erreichen kann. Auf dem Weg zum Ziel werden 350 bis 450 Millionen Tonnen SAF jährlich benötigt. Der Emissionsreduktionsfaktor sollte 77 bis 100 Prozent bis 2050 aufweisen.

Die Quoten: Die Europäische Kommission hat in ihren Programmen RefuelEU Aviation und Fit for 55 eine Quote für die Beimischung von nachhaltigem Kerosin, den Sustainable Aviation Fuel (SAF), vorgeschlagen. Diese soll im Jahr 2030 bei fünf Prozent liegen. Über den Vorschlag müssen das Europäische Parlament und die EU-Mitgliedsstaaten noch befinden. Auch in anderen Ländern wie Deutschland gibt es Quoten, bis 2030 sollen zwei Prozent beigemischt werden. Die Niederlande planen gar 14 Prozent.

Die Faktoren Wachstum, Effizienzgewinn und CO2-Intensität, die für das Ziel einer CO2-neutralen Emission eine Rolle spielen: Noch können keine exakten Aussagen darüber getroffen werden, was die Transformation des Luftverkehrs für Folgen hat, sowohl ökonomisch als auch ökologisch. Hierzu müssten erst einmal diese Fragen beantwortet werden können: Wieviel wird die Luftfahrt an Passagierkilometern pro Jahr leisten (Wachstum)? Mit welchen Energieaufwand wird der Transport geleistet (wieviel besser wird die Luftfahrt pro Jahr mit neuen Technologien, um den Energieaufwand zu reduzieren)? Mit welcher Klimawirkung wird der Energie nach technischer und wirtschaftlicher Möglichkeit und nach dem Willen von Politik und Unternehmen bereitgestellt (CO2-frei zu 100 Prozent)? Doch hier lassen sich bislang keine klaren Antworten geben, erklären Experten.

Zeitpunkt, an dem eine ausgeglichene CO2-Bilanz erreicht wird: Auch hier gilt: Man kann keine exakte zeitliche Vorhersage machen, sondern muss in Szenarien denken und dabei die Rahmenbedingungen beobachten: Das heißt konkret, welche Ziele die Branche sich gibt und von der Politik gesetzt werden. Atag sieht in ihrem "Waypoint 2050" eine Reduktion der CO2-Emission um 50 Prozent in den nächsten drei Jahrzehnten als Ziel an. Im Jahr 2060 könne man CO2-neutral sein, so die Initiative der zivilen Luftfahrtindustrie. Selbst dann bleibt aber das Problem mit den Nicht-CO2-Effekten, die für die Luftfahrt noch gewichtiger sind, als die Erwärmung durch die Kohlenstoffemissionen.

Die Kosten für die Passagiere: Die Herausforderungen des Klimawandels werden bei der Luftfahrtbranche Kosten verursachen. Aus heutiger Sicht liegen die Kraftstoffkosten etwa bei einem Viertel bis einem Drittel der Betriebskosten. Der Preis für nachhaltige Treibstoffe steht noch nicht fest, allen Schätzungen nach wird es aber teurer, als heutige Preise für fossiles Kerosin. Und diese werden dann anteilsmäßig an den Endverbraucher weitergegeben werden. Schätzungen nach ist es also wahrscheinlich, dass die Energiekosten für die Luftfahrt steigen werden, im Gegenzug werden sich aber auch technische Innovationen zur Effizienzsteigerung in der Zukunft lohnen und den Wandel zu neuer Technologie vorantreiben. Die Ticketpreise könnten im Idealfall langfristig also gar nicht so viel teurer werden. Aber für den Übergang sind die Auswirkungen eines politischen Kohlenstoffpreises sind noch nicht klar - die Ungewissheit über die Kosten von Kohlenstoff in 30 Jahren ist so hoch, dass eine Prognosen unmöglich erscheint.

Die Kosten für die Fluggesellschaften: Klar ist, dass die Gesamtkosten zur Dekarbonisierung der Luftfahrt beträchtlich sein werden: sowohl für die verschiedenen Parteien in der Branche als auch für die Regierungen und Finanzinstitutionen, die für den Übergang aufkommen müssen. Die Luftfahrt ist von Natur aus ein kostspieliges Geschäft mit geringen Gewinnspannen für die Betreiber der Fluggesellschaften. Flugzeuge sind hochwertige Vermögenswerte, die lange Zeit brauchen, um gebaut zu werden, und die sich erst nach langer Zeit amortisieren. Fluggesellschaften haben über eine Billion Dollar für neue Flugzeugbestellungen ausgegeben, seit die Klimaziele der Branche im Jahr 2009 vereinbart wurden. Ein Umbau der Flotte durch eine neue Technologie wie Wasserstoff würde also eine gigantische Investition erfordern, neben den Mehrkosten für nachhaltige Treibstoffe und den Abgaben für die CO2-Emissionen. Sie werden laut der Initiative Atag zwischen 2030 bis 2050 eine Rolle spielen, da der Flugverkehr in der Zeit immer noch stark CO2 emittieren dürfte.

Der Preis des nachhaltigen Kerosins: Das hängt von den Annahmen ab, die man zugrunde legt. Immer wieder wird betont, SAF werde bis zum Faktor acht teurer sein als fossiles Kerosin. Doch bis heute gibt es keine Vorhersage über die preisliche Entwicklung des nachhaltigen Fliegens, die Bestand hat. Bei SAF gibt es Kraftstoffe, die sehr günstig sein können, aber nicht in großen Mengen verfügbar sind. Used cooking oil, also quasi das Fett aus der Pommesbude, kann man im großen Maßstab zu Kerosin umwandeln. Aber hier sind die Mengen begrenzt, auf die man zurückgreifen könnte. Langfristig geht es um einige hundert Megatonnen, die für den Luftverkehr benötigt werden. Anders sieht es da bei PTL oder STL aus, die nicht das Problem der Nachhaltigkeit haben. Anders als für biogene Stoffe braucht man keine Ackerfläche für die beiden Verfahren, man kann auch nur mit Licht, Luft und Wasser den Kraftstoff erzeugen. Das ist die langfristige Perspektive, die aber heute noch zu teuer ist. Daher gibt es verschiedene Überlegungen, wie man heute über die Brückentechnologien zu revolutionären Entwicklungen kommt. Dazu zählen Szenarien, wie schnell man Biokraftstoffen hochlaufen lassen kann, bevor man Elektro- oder Solarfuels in großen Mengen herstellen kann.

Die Kosten für die Herstellung von SAF werden mit der Verbesserung von Angebot und Technologie sinken. Atag Waypoints 2050 / Quelle: Clean Skies for Tomorrow

PTL als SAF: Große Mengen CO2 müssen langfristig aus der Luft eingefangen werden -, und das ist noch relativ teuer. Am Ende verbleibt weniger als die Hälfte der Primärenergie. Solar-to-Liquid hat als Technologie noch nicht den Reifegrad wie PTL. Bei STL ist es der zentrale Reaktor, der das ganz Spektrum des Sonnenlichts verwendet und über die hohe Temperatur die Verbrennung umkehrt, der noch im Entwicklungs- und Forschungsstadium ist. Eine kommerzielle STL-Anlage erfordert ca. 20 Prozent Energieeffizienz des Reaktors, die physikalisch-technisch gut möglich sind. Der Stand der Forschung liegt bei etwa fünf Prozent, mit 15 Prozent im nächsten Schritt. In den kommenden Jahren wird man sehen, wie dieses Ziel erreicht wird. Der Unterschied zwischen STL und PTL ist, dass man bei PTL die wesentlichen Subsysteme skalieren kann, wenn auch zu hohen Kosten.

Wasserstoff als SAF: Ein billiger Energieträger, der aber noch nicht in das bestehende System reinpasst. Alles müsste auf Wasserstoff umgestellt werden. Anders ist es bei synthetischem Kerosin, das so verwendet werden kann, ohne dass Flugzeuge umgerüstet werden müssten. Der Nachteil: PTL, STL und ähnliche können nicht so effizient und so billig wie Wasserstoff hergestellt werden. Die Kosten des Wasserstoffs entstehen jedoch vor allem durch die Art seiner Speicherung. Der Übergang zu radikalen neuen Technologien wird zudem erhebliche Investitionen seitens der kommerziellen Luftfahrt, der Luft- und Raumfahrtindustrie, Forschungseinrichtungen und Regierungen erfordern. Sobald eine neue Technologie identifiziert wurde, muss die Luft- und Raumfahrtindustrie an der Kommerzialisierung in großem Maßstab arbeiten, damit Prototypen und kommerzielle Versionen produziert und an Fluggesellschaften verkauft werden können.

Die Notwendigkeit erneuerbarer Energien für die Herstellung von PTL: Wieviel zusätzlichen Strom braucht man, um eine bestimmte Menge synthetischen Kraftstoffs zu erhalten? Man braucht Unmengen an regenerativer Energie: Denn die Aufgaben sind zahlreich und der Luftverkehr ist nicht der einzige Sektor, der den grünen Strom benötigt. Für den gesamten Transportbereich - etwa auch für Schiffe - müssen alternative Kraftstoffe hergestellt werden und der elektrische Straßenverkehr will ebenfalls nachhaltig rollen. Mit dem Strommix der vergangenen Jahre (2018-2020) von 470 Gramm CO2-Ausstoß pro Kilowattstunde auf 120 Gramm reduziert, ist der PTL-Kraftstoff weiterhin so schlecht wie fossiles Kerosin. Für eine Anlage muss man über 100 Prozent erneuerbaren Strom verfügen, damit das PTL den erwünschten Nutzen an CO2-Minderung aufweisen kann. Eine große Aufgabe.

Aktuelle Produktion von SAF: Das finnische Unternehmen Neste ist derzeit der größte Hersteller von SAF und wittert nun Morgenluft. Die Zeit des Wandels naht. Seit einigen Jahren konzentriert sich das finnische Unternehmen deshalb auf die Produktion von erneuerbaren Kraftstoffen, darunter SAF in Form von Paraffin. Neste ist seit Jahrzehnten in der Ölindustrie tätig. Im Vergleich zu fossilem Flugbenzin reduziert "Neste MY Sustainable Aviation Fuel" die Treibhausgasemissionen um bis zu 80 Prozent, erklärt das Unternehmen. "Neste MY SAF" kann als Drop-in-Kraftstoff verwendet und mit fossilem Paraffin gemischt werden. Bis Ende 2023 plant das Unternehmen, in seinen Anlagen in Singapur und Rotterdam eine Produktionskapazität von 1,5 Millionen Tonnen zu erreichen. Der Kraftstoff wird aus erneuerbaren Abfällen und Restrohstoffen wie Altspeiseöl und tierischen Fetten mit dem Hefa-Verfahren hergestellt.

Forderung der Produzenten Jonathan Wood von Neste arbeitet schon so lange in der Branche, wie er denken kann, sagt er gegenüber airliners.de. Seit einigen Jahren ist er für SAF verantwortlich. Er sieht die Luftfahrtbranche vor einem großen Umbruch, weil die Pariser Klimaziele umgesetzt werden müssen. Deshalb sagt er: "Wir sollten uns ehrgeizigere Ziele bei den Beimischungsquoten setzen, denn bisher", so sagt er, "ist das zu wenig, um die Klimaziele tatsächlich zu erreichen." Neste setzt auf das Hefa-Verfahren. Dabei werden alte Fette, Öle und organische Stoffe in verschiedenen Stufen zu nachhaltigem Kerosin verarbeitet. "Es ist ein verfügbarer Treibstoff für Flugzeuge, andere Verfahren werden mehrere Jahre brauchen, um im industriellen Maßstab umgesetzt zu werden", sagt Wood. Das gilt zum Beispiel für Power-to-Liquid oder Solar-to-Liquid. Die Technologie ist vorhanden, aber es dauert noch eine Weile, sie auf ein industrielles Niveau zu bringen. Wood verweist auf RefuelEU Aviation und Fit for 55 und glaubt, dass noch mehr möglich ist. Sein Unternehmen hat viel in die Umstellung auf nachhaltiges Kerosin investiert, sagt er. Wenn die notwendigen Anstrengungen unternommen werden, könnte die Luftfahrt seiner Meinung nach bis 2050 emissionsfrei sein.

Das Hefa-Verfahren: Hunderte Millionen Tonnen synthetisches Kerosin pro Jahr werden für den Luftverkehr benötigt. Bei Hefa (Hydroprocessed Esters an Fatty Acids) sehen die Experten das Potenzial nicht, auch aufgrund der Nachhaltigkeit. Man greift auf Pflanzenöle zurück, die vom Ackerbau kommen und in Konkurrenz zu Speiseölen stehen, Anbauflächen müssen für diesen Produktionsweg eigens gefunden werden. Das ist alles beschränkt. Man könnte heute bereits in größerem Umfang SAF nach dem Hefa-Verfahren produzieren, aber man bräuchte ungeheuer viele Bodenflächen dafür. Pflanzenöle muss man vor Ort extrahieren, Anlagen müssen also nahe vor Ort liegen. Und es gibt noch ein Problem: Regenwald wird und wurde bereits für die Produktion von Palmöl abgeholzt. Dieses synthetische Kerosin ist dann sogar noch schlechter als das fossile Kerosin in der Ökobilanz. Langfristig wird man mit den Biokraftstoffen also nicht auskommen. Man könnte höchstens an Rohstoffe wie Gülle denken, aus der man Kerosin macht. Deutschland hat ohnedies ein Problem mit zu viel Gülle.

Der Ausblick: Wer im Jahr 2050 im Luftfahrtsektor arbeitet, könnte dies in einer Branche tun, die in mancher Hinsicht der von 2021 sehr vertraut ist und doch in vielerlei Hinsicht völlig anders ist. In knapp 30 Jahren wird die Luftfahrt für die Emission von rund 325 Millionen Tonnen CO2 verantwortlich sein. Das entspricht einem Drittel der Emissionen des Luftverkehrs im Jahr 2019. Und das könnte ihr trotz der Beförderung von etwa zehn Milliarden Passagiere pro Jahr gelingen, was mehr als doppelt so viele Passagiere wie 2019 sind. Die Branche würde 180 Millionen Arbeitsplätze umfassen und wiese einen Umsatz von 8,8 Billionen Dollar aus. Die gute Nachricht für das Klima: In einigen Teilen der Welt hätte der Luftverkehrssektor bereits die Netto-Null-Emissionen erreicht und wäre auf dem Weg zur Dekarbonisierung wie die gesamte globale Industrie.