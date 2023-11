Das Board of Airline Representatives in Germany (Barig) warnt vor negativen Auswirkungen der vom Bundeskabinett beschlossenen Gebührenerhöhung für Passagier- und Gepäckkontrollen. Die Luftsicherheitsgebühren sollen um 50 Prozent, von derzeit zehn auf 15 Euro, ansteigen. Barig sieht die Erholung und Entwicklung des Luftverkehrs in Deutschland bedroht.