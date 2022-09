Der Airlineverband Barig (Board of Airline Representatives in Germany) kritisiert die Pläne der Bundesregierung, die Maskenpflicht in Flugzeugen ab Herbst von medizinischen zu FFP2-Masken zu verschärfen. Es gebe keine epidemiologische Grundlage für einen solchen Schritt, heißt es in einer Mitteilung. Deutschland stehe mit der Maßnahme zudem alleine dar.