Barig begrüßt die Reformpläne der EU-Kommission für den europäischen Luftraum

Der Verband der in Deutschland tätigen internationalen und deutschen Fluggesellschaften (Barig) begrüßt die in dieser Woche von der EU-Kommission veröffentlichten Pläne, den europäischen Luftraum zu reformieren. "Wir freuen uns, dass diese für Klimaschutz und Effizienz wichtige Thematik durch das Vorhaben von EU-Transportkommissarin Adina Vălean jetzt wieder Dynamik erhält", so Barig-Generalsekretär Michael Hoppe.