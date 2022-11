Kurzmeldung Barclays startet neue Kreditkarte mit Eurowings und "Miles & More"

Die britische Bank Barclays gibt in Kooperation mit Eurowings und "Miles & More" eine neue Reisekreditkarte aus. Neben der Option, weltweit gebührenfrei bezahlen zu können, sind auch Vorteile bei Eurowings inkludiert – etwa eine kostenfreie Sitzplatzreservierung, heißt es. Zudem sammelt man bei jedem Bezahlvorgang Meilen bei "Miles & More".