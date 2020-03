Barcelona bereitet Corona-Abriegelung vor

Mit der Errichtung einer Sperrzone für ganz Katalonien will die Region im Nordosten Spaniens die Ausbreitung der Coronavirus-Epidemie bekämpfen. Mit dieser Maßnahme wolle man den "Kollaps des (katalanischen) Gesundheitssystems verhindern", erklärte Regionalpräsident Quim Torra am Freitagabend in Barcelona.

Passagiere vor den Ticketschaltern von Vueling in Barcelona. © EFE/dpa / Andreu Dalmau

Mit Spanien wackelt der größte innereuropäische Luftverkehrsmarkt Die Anzahl der in Spanien bestätigten Sars-Cov-2-Fälle steigt und ist auf Einwohner gerechnet hoch. Noch ist vor allem die Hauptstadt betroffen - dennoch steht mit Spanien die wichtigste touristische Sommer-Destination Europas auf der Kippe.

Spanien ist einer der größten Luftverkehrsmärkte innerhalb Europas. Im Sommerflugplan entfallen rund zwölf Prozent der angebotenen Sitzplatzkapazitäten auf Verbindungen von und nach Spanien. Knapp 24 Millionen Plätze bieten die Fluggesellschaften im Referenzmonat August. Damit ist Spanien der wichtigste Markt in Europa.

Insgesamt ist Madrid der wichtigste Flughafenstandort für Spanien. Im Europa-Verkehr dominieren allerdings die Touristen-Hochburgen:

Kapazitätsangebot in Spanien Flughafen weltweit innereuropäisch Madrid Barajas (MAD) 6561280 4088858 Barcelona El Prat (BCN) 6152080 5096890 Palma de Mallorca (PMI) 4292730 4269654 Malaga (AGP) 2398430 2199048 Alicante (ALC) 1792306 1726072