Barbados und Seychellen klassifizieren Deutschland als Risikoland

Deutschland zählt auf den Seychellen als auch auf Barbados als Risikoland. Daher gilt für Einreisende aus Deutschland eine Quarantänepflicht, berichtet "Touristik Aktuell". In Barbados muss ein negativer Covid-19-PCR-Test vorgelegt werden. Nach einem Tag in Hotel-Quarantäne erfolgt ein weiterer Test, bei negativem Ergebnis ist die Isolation beendet. Die Seychellen verlangen einen maximal 48 Stunden alten PCR-Test und schicken Reisende im Anschluss mindestens sechs Tage in Hotel-Quarantäne.