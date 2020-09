Balearen bereiten lokale Lockdowns für Wohngebiete und Gemeinden vor

Um die steigenden Ansteckungen auf Mallorca in den Griff zu bekommen, arbeitet die Balearen-Regierung an einer Verordnung, die lokale Lockdowns ermöglicht, schreibt die "Mallorca Zeitung". So sollten für bestimmte Wohngebiete oder Gemeinden strengere Ausgangssperren verhängt werden, die den jeweiligen Bedingungen angepasst würden.