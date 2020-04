Vorfeld & Terminal Baldige BER-Eröffnung, Corona-Breitseite für Dienstleister, Flughafen-Schließungen

Das monatliche airliners.de-Flughafenmanagement-Briefing: Dieses mal unter anderem mit Erwartungen an den neuen Hauptstadtflughafen, der schwierigen Lage für Luftsicherheit und Bodenverkehrdienste und der umfassenden Schließung der Flughafeninfrastruktur in der Corona-Krise.

Zufahrt zum BER. © Flughafen Berlin Brandenburg GmbH / Günter Wicker

Jour fixe auf airliners.de: Immer freitags präsentieren wir im wöchentlichen Wechsel ein Monats-Briefing zu den Themen Bodenverkehrsdienstleister und Flughafenmanagement, Flugsicherung, Luftfracht sowie die Verkehrszahlen des Monates. Diese Woche: Alles zu Vorfeld und Terminal. Alle aktuellen Themen-Briefings finden Sie immer auf unserer Übersichtsseite.

Infrastruktur

Das Bundesverwaltungsgericht in Leipzig hat Anträge des Naturschutzbunds und der Schutzgemeinschaft Filder abgewiesen, berichtet die "Stuttgarter Zeitung". Die beiden Verbände hätten erreichen wollen, dass der Bau für den Abschnitt von Stuttgart 21 am Flughafen vorerst gestoppt werde.

Der Bau des Terminal 3 im Süden des Frankfurter Flughafens läuft nach Plan. Betreiber Fraport ist zufrieden, braucht aber für die belastete Erde ein Zwischenlager. Für das Genehmigungsverfahren endet jetzt die Einspruchsfrist. Weiterlesen

Der neue Hauptstadtflughafen benötigt aus Sicht der Lufthansa eine bessere Anbindung durch Busse und Bahnen. Die Hauptstadt brauche einen leistungsfähigen Flughafen, teilte der Großkunde am Mittwoch mit. Die Lufthansa Group stellt ihre Buchungssysteme auf den BER um. Jetzt gibt es Neuigkeiten zu den Umzugsplänen in Berlin. Eurowings soll als erste Konzern-Airline vom neuen Hauptstadtflughafen abheben. Die Netzwerk-Airlines folgen vier Tage später. Am Flughafen Berlin-Tegel gibt es nur ein Hotel. In Schönefeld sieht es schon besser aus. Aber wenn der Flugbetrieb zum BER umzieht, verbessert sich die Hotel-Situation am Hauptstadtflughafen deutlich. Einige namhafte Hotelketten fehlen aber weiterhin. Der Flughafen Express FEX in Berlin kann aller Voraussicht nach nun doch zum Fahrplanwechsel 2025 in einem 15-Minuten-Takt fahren. Die Gemeinde Blankenfelde-Mahlow hat es sich anders überlegt und will nicht mehr klagen. Dübel können den neuen Berliner Flughafens nicht mehr stoppen. Das sagte BER-Chef Engelbert Lütke Daldrup jetzt vor dem Unterausschusses im Berliner Abgeordnetenhaus. Der Flughafen könne wie geplant im Oktober eröffnen.

Um die Arbeit von Vorfeldlotsen zu erleichtern, forscht das Deutsche Zentrum für Luft- und Raumfahrt (DLR) zusammen mit europäischen Partnern aus Forschung und Industrie an dem Integrated Airport Operations (IAO). Über den Stand und die Ziele berichtet das Digitalportal "Golem".

Die Unwetter "Sabine" und "Victoria" haben bisher unbekannte Schäden am Düsseldorfer Flughafen verursacht: Teile des Dachs, auf der sich auch die Besucherterrasse befindet, sind undicht. Die Terrasse ist für drei Monate gesperrt, das Dach wird saniert. Der Flughafen rechnet laut einem Sprecher mit Kosten im "niedrigen sechsstelligen Bereich".

An deutschen Airports fliegt fast nichts mehr. Dennoch bleiben die Flughäfen und Flugplätze in Betrieb. Sie gehören zur öffentlichen Daseinsvorsorge, sagen die Verbände ADV und IDRF. Liquiditätshilfen und Kostenübernahmen seien daher dringend erforderlich. Wegen ausbleibender Fluggäste in der Corona-Krise schließt der Frankfurter Flughafen eines seiner beiden Passagier-Terminals. Das Terminal 2 bleibe ab dem 7. April samt Parkhaus vorläufig geschlossen, teilte die Betreibergesellschaft Fraport jetzt mit. Der Flughafen München bündelt angesichts der Coronakrise in beiden Terminals die Ressourcen. Laut einer Mitteilung finden alle Passagier- und Handgepäckkontrollen in Terminal 1 im Abflugbereich C statt. Ab Montag finden alle Abfertigungsprozesse nur noch in den Bereichen B, C und D statt. Das Satellitengebäude (Gates J, K und L) wird ab Dienstag nicht mehr für den Passagierverkehr genutzt. Der Flughafen Münster/Osnabrück will mit harten Einschnitten die Coronakrise meistern. Laut Mitteilung wird ab Dienstag das Terminalgebäude geschlossen. Die Abfertigung erfolgt ausschließlich über das GAT. Zudem hat der Flughafen für alle Mitarbeiter Kurzarbeit beantragt. Am Flughafen Rostock-Laage findet derzeit kein regulärer Flugbetrieb mehr statt. Alle Urlaubsflüge sowie die Linienverbindung nach München sind wegen Corona vorerst ausgesetzt, sagte Flughafenchefin Dörthe Hausmann gegenüber dem "NDR". Rettungsflüge und das Trainingsprogramm angehender Lufthansa-Piloten werden noch durchgeführt. Die beiden Berliner Flughäfen wickeln den aktuell niedrigen Reiseverkehr weitgehend über kleinere Terminals ab. In Tegel würden Passagiere größtenteils über das Terminal C abgefertigt, am Flughafen Schönefeld ausschließlich über das Terminal B, teilte die Flughafengesellschaft jetzt mit. Der Flughafen Düsseldorf fasst wegen der Coronakrise seine Terminalkapazitäten zusammen. Laut Mitteilung wird der Flugsteig B ab Donnerstag vorübergehend nicht mehr genutzt. Dies gilt ab der kommenden Woche auch für Flugsteig C. Alle Passagiere werden künftig zentral über den Flugsteig A abgefertigt. Der Flughafen Wien hat seit dem 19. März die Abfertigungstätigkeiten aller noch stattfindenden Linienflüge im Terminal 3 zusammenfassen. Laut Mitteilung werden die Abfertigungstätigkeiten wieder auf alle Terminalbereiche ausgeweitet, sobald der Linienflugverkehr nach Corona wieder zunimmt. Der Londoner Flughafen Gatwick ist wegen der Corona-Krise ab sofort geschlossen. Wie der "Deutschlandfunk" berichtet, hatte der im Stadtzentrum gelegene London-City-Airport den Flugverkehr bereits in der vergangenen Woche eingestellt. Der zweitgrößte Pariser Flughafen Orly ist seit Mittwoch für Reisende geschlossen. In der Corona-Krise waren die Passagierzahlen um mehr als 90 Prozent eingebrochen. Der größte Pariser Flughafen Charles de Gaulle bleibt dagegen für den nationalen und internationalen Verkehr geöffnet.

Luftsicherheit

Das Sicherheitsunternehmen Kötter hat für die Luftsicherheitsassistenten an den Flughäfen Düsseldorf und Köln/Bonn Kurzarbeit beantragt, berichtet die "Rheinische Post". Das Unternehmen rechne wegen der Corona-Pandemie damit, dass deutlich weniger Personal für die Kontrollen der Passagiere angefordert wird.

Der BDLS und die Gewerkschaften Verdi, DBB Beamtenbund und Tarifunion haben sich aufgrund der Coronakrise darauf geeinigt, den nächsten Termin für die Mantelrahmentarifverhandlungen für die Beschäftigten der Luftsicherheit auszusetzen. Auch einheitliche Lösungen zur Kurzarbeit in der Corona-Krise lehnen die Arbeitgeber ab. Jetzt streiten sich Verdi und BDLS mit wütenden Pressemitteilungen.

Lesen Sie auch: DSW wird Kötter-Nachfolger für Sicherheitskontrollen in Düsseldorf

Die Hamburger Firma Dermalog produziert Thermalkameras für Flughäfen. Eigentlich sollen die Betrug bei biometrischen Zugangskontrollen verhindern. Aber sie können auch Fieber messen, berichtet der "Weser Kurier".

Bodenverkehrsdienste

Die Corona-Krise setzt den Bodenverkehrsdienstleistern zu. In Berlin wird die nach zähen Verhandlungen gerade erst beschlossene Lohnerhöhung verschoben.

Die Arbeitgeber der Bodenverkehrsdienste in Berlin und Verdi haben sich auf einen neuen Vergütungstarifvertrag mit einer Laufzeit von 36 Monaten geeinigt. Ein Branchentarifvertrag ist für die Berliner Vorfeld-Arbeiter damit vorerst vom Tisch.

Verdi hat für die bei Wisag angestellten Bodenverkehrsmitarbeiter in Köln einen neuen Tarifvertrag ausgehandelt. Das Unternehmen hofft jetzt, diesen als Vorbild für die verfahrene Situation in Frankfurt nutzen zu können.

Lesen Sie auch: AHS durch Coronakrise in Existenz bedroht

Der Bodenverkehrsdienstleister AHS führt im Zuge der Corona-Pandemie an allen Standorten Kurzarbeit ein. Man habe sich mit den Betriebsräten an den Standorten in Bremen, Düsseldorf, Frankfurt, Hamburg, Hannover, Köln, München und Stuttgart geeinigt, teilte AHS mit. Ziel sei, die Arbeitsplätze in der Gruppe zu erhalten.

Vor dem Hintergrund der Corona-Krise hat das Luftfahrt Bundesamt hat die Gültigkeit von Lizenzen, Berichtigungen, Genehmigungen und Zertifikaten verlängert. Die Details gibt es auf der Webseite der Behörde.

Dienstleister

Die Aircraft Interiors Expo (AIX) wird aufgrund der Coronavirus-Ausbreitung in Europa verschoben. Das teilte der Veranstalter Reed Expo jetzt mit. Eigentlich sollte die Messe zusammen mit der World Travel Catering & Onboard Services Expo (WTCE) und der Passenger Experience Conference Ende März in Hamburg stattfinden. Ein neuer Termin steht noch nicht fest.

Lesen Sie auch: DJI und Rosenbauer starten strategische Partnerschaft

Die Flughafenfeuerwehr in Dresden hat einen "Panther" der neuesten Generation in Dienst gestellt. Das Löschfahrzeug "Panther P 8x8" der Firma Rosenbauer ersetzt ein Vorgängermodell aus den 90er Jahren, teilte der Airport mit. Der Fuhrpark besteht aus insgesamt elf Fahrzeugen, darunter drei Panther 65.

Die Iata macht klar, wie einschneidend die Corona-Krise für den Luftverkehr ist. Danach werde einiges anders sein als zuvor. Ganz zuvorderst die Hygieneregeln.

Der Schweizer Caterer Gategroup meldet für das Geschäftsjahr einen gegenüber dem Vorjahr um 28 Prozent auf 440 Millionen Franken gesteigerten Vorsteuergewinn. Der Umsatz blieb mit rund 5 Milliarden Franken stabil. Gategroup will im Laufe des Jahres das Europageschäft der Lufthansa-Tochter LSG Sky Chefs übernehmen.