Flugtaxihersteller Joby Aviation kann weitere Finanzierung sichern

Der US-amerikanische Hersteller von Flugtaxis Joby Aviation erhält finanzielle Unterstützung von einer britischen Investmentfirma: Baillie Gifford plant, 180 Millionen US-Dollar in das eVTOL-Unternehmen zu investieren.

Die britische Investmentgesellschaft Baillie Gifford will 180 Millionen US-Dollar (rund 163 Millionen Euro) in den US-Elektroflugzeughersteller Joby Aviation investieren, wie sie am Mittwoch mitteilte.

Dies geschieht wenige Tage, nachdem Joby eine Vertragsverlängerung im Wert von 55 Millionen US-Dollar (rund 50 Millionen Euro) für die Lieferung von bis zu neun Flugtaxis an die US-Luftwaffe erhalten hat, womit das Unternehmen seine ersten Einnahmen erzielt.

Im Gegensatz zu anderen Herstellern von elektrisch betriebenen Senkrechtstartern (eVTOL), die Flugtaxis an Kunden wie Airlines und Logistikunternehmen verkaufen wollen, ähnelt das Geschäftsmodell von Joby einer Ridesharing-App.

"Es ist wichtig, dass wir als langfristige Investoren – vor allem in einem schwierigen Umfeld – unseren Ansatz beibehalten, transformative Unternehmen zu unterstützen, um neue Wachstumsindustrien aufzubauen", sagte ein Sprecher von Baillie Gifford in einer Erklärung.

Nach der Zertifizierung wird sich der eVTOL-Hersteller auf einem überfüllten Markt Dutzenden von anderen Entwicklern wie Archer Aviation und Lilium behaupten müssen.