Bahnstreik: Zahlreiche Lufthansa-Zubringerzüge fallen aus

Wegen des Pilotenstreiks bei der Lufthansa sind zahlreiche Passagiere - so wie hier in Hamburg - auf die Bahn umgestiegen.

Durch den angekündigten Warnstreik der Gewerkschaft Deutscher Lokomotivführer (GDL) müssen Reisende auf der Schiene mit massiven Einschränkungen rechnen.

Aufgrund der Arbeitsniederlegung werden auch zahlreiche Lufthansa-Express-Rail-Züge zum und vom Frankfurter Flughafen gestrichen. Darauf weist die Lufthansa ihre Kunden hin.

Um Auskunft über die weiterhin verkehrenden Züge zu erhalten, verweist die Fluggesellschaft die betroffenen Reisenden auf die Internetseite der Deutschen Bahn.

Zwar hat die Deutsche Bahn (DB) für den Fernverkehr einen Notfahrplan erstellt, doch zahlreiche Verbindungen werden aufgrund des Ausstands wohl ausfallen.

Sollte ein Zugausfall die Reisepläne eines Lufthansa-Express-Rail-Kunden beeinträchtigen, sollen diese Kontakt mit einem Lufthansa-Service-Center aufzunehmen, um gegebenenfalls Umbuchungen zu koordinieren.

Alternativ können die Reisenden auch jeden anderen betriebsfähigen Zug der Deutschen Bahn von und nach Frankfurt Flughafen mit ihrem Lufthansa-Ticket nutzen. Als weitere Möglichkeit besteht laut Lufthansa die Option, ein anderes Bodentransportmittel zu wählen. In solchen Fällen übernimmt die Airline dann die Kosten, sofern diese "angemessen" sind.

Damit geht es Lufthansa-Express-Rail-Kunden vergleichsbar gut. Droht durch einen Zugausfall, dass ein gebuchter Flug verpasst wird, haftet die Bahn nämlich nicht für mögliche Kosten.

Eine Hintertür bietet sich nach Angaben der Verbraucherzentrale Baden-Württemberg für Reisende, die sogenannte "Rail&Fly"-Tickets gebucht haben. Dann sei die Fahrt zum Airport Teil der Flugbuchung und die Airline oder der Veranstalter muss für Ersatzbeförderung sorgen.

Im Gegensatz zu den EU-Fluggastrechten bei Verspätungen im Luftverkehr gelten die EU-Fahrgastrechte bei der Bahn schon jetzt als vergleichsweise lasch. Erhalten Fluggäste regelmäßig weit mehr als den Preis ihrer Flugtickets als Entschädigung, ist es bei der Bahn nur ein Anteil des Fahrpreises, der im Zweifel zurückerstattet wird.

Fährt ein normaler Zug nicht oder kommt er mehr als eine Stunde zu spät am Ziel an, kann man als Bahn-Kunde lediglich 25 Prozent des Fahrpreises verlangen, bei mehr als zwei Stunden sind es 50 Prozent. Einschränkend kommen seit diesem Jahr zusätzlich "außergewöhnliche Umstände" hinzu, wobei Streiks nicht in diese Kategorie fallen.