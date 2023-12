Wegen Bahnstreik und Flugannullierungen: Am Freitag droht Verkehrschaos

Die Wetterlage und der Bahnstreik der Gewerkschaft Deutscher Lokomotivführer (GDL) wird am Freitag für ein Verkehrschaos in Deutschland sorgen. Sowohl Flug- als auch Zugreisende werden betroffen sein.

Nach den schweren Schneefällen am Wochenende im südlichen Bayern kommt am Freitag eine weitere schwere Belastungsprobe auf das Verkehrssystem in Deutschland zu.

Laut Deutschen Wetterdienst (DWD) besteht für Freitag zwischen 3:00 und 13:00 Uhr erhöhte Glättegefahr durch gefrierenden Regen. In München bestehe laut DWD die Gefahr vor Frost wegen Temperaturen von bis zu minus zwölf Grad Celsius.

Gleichzeitig wird der Zugverkehr durch Streikmaßnahmen massiv beeinträchtigt. Die Lokführergewerkschaft GDL hat die Beschäftigten im Fern- und Regionalverkehr zum Warnstreik aufgerufen.

Der Ausstand der GDL beginnt am Donnerstag im Personenverkehr um 22.00 Uhr und im Güterverkehr bereits um 18.00 Uhr. Das Ende kündigte die Gewerkschaft für Freitag, 22.00 Uhr, an.

Am größten deutschen Flughafen annulliert die Lufthansa derweil wegen des Wettes bereits massiv Flüge, wie auf "Flightradar24" zu sehen ist.

Demnach sind vor allem Europaverbindungen der Lufthansa betroffen. Stand 7. Dezember (16:15 Uhr) sind vorerst nur Flüge der Lufthansa betroffen, die bis zum Mittag stattfinden sollen.

Ähnliche Maßnahmen ergreift Deutschlands größte Fluggesellschaft auch an ihrem zweiten Drehkreuz. Dort betrifft dies vor allem vereinzelte geplante Abflüge am Freitagnachmittag.

Bahn nur mit Notfallfahrplan

Fluggäste können derweil wegen des Streiks nicht wie gewohnt einfach auf die Bahn umsteigen.

Man habe für den Fernverkehr zwar einen Notfahrplan mit einem stark reduzierten Angebot an Fahrten erarbeitet, teilte die DB mit. Für diese Fahrten setze die DB längere Züge mit mehr Sitzplätzen ein, um möglichst viele Menschen an ihr Ziel bringen zu können. Dennoch könne eine Mitfahrt nicht garantiert werden.

Im Regionalverkehr sei es das Ziel, ein stark reduziertes Angebot zu fahren. Die DB empfehle weiter, Reisen zu verschieben.

Das betrifft Flugreisende in doppelter Hinsicht. Alternative zu den Flugausfällen der Lufthansa in Frankfurt und München wird es damit auf der Schiene kaum geben. Zusätzlich wird die Anfahrt zum Flughafen mit dem Regionalverkehr erschwert.

Die S-Bahn forderte Fahrgäste auf, während des Warnstreiks alternative Verkehrsmittel zu nutzen.